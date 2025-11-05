Calciomercato Lazio, Sarri prepara una rivoluzione per gennaio? Ecco la soluzione attuale - Lazio News 24

Calciomercato Lazio: Sarri prepara la mini-rivoluzione di gennaio tra cessioni e nuovi arrivi

Dopo il recente chiarimento tra società e allenatore, in casa biancoceleste ora il focus è completamente sul calciomercato Lazio. La finestra invernale si avvicina e Maurizio Sarri vuole avere le idee chiare sulle priorità, sia in entrata sia in uscita. I principali nomi sul fronte cessioni restano Dele-Bashiru, Noslin, Tavares e Belahyane, mentre in cima alla lista dei rinforzi ci sono Lorenzo Insigne e Ivan Ilic, considerati elementi chiave per rafforzare la rosa.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero e dal Corriere dello Sport, il prossimo gennaio potrebbe portare una mini-rivoluzione per la Lazio. Sarri, infatti, vuole avere l’ultima parola su ogni possibile uscita, scegliendo il sostituto più adatto alle sue esigenze tattiche. Nella giornata di giovedì si è registrata la prima intesa con il direttore sportivo sulle cessioni di Dele-Bashiru, Belahyane e Noslin, segnando il primo passo concreto del calciomercato Lazio invernale.

Il tecnico biancoceleste è consapevole dei limiti della sessione di riparazione e sa che difficilmente si potranno piazzare colpi di alto livello. Tuttavia, Sarri pretende che ogni innesto sia perfettamente integrabile nel suo schema di gioco. Il sogno rimane Zielinski, ma il costo e l’ingaggio elevati hanno convinto il club a puntare su un compromesso efficace: Ivan Ilic, giovane regista che può dare equilibrio al centrocampo.

Sul fronte degli esterni, la situazione è chiara. Sarri gradirebbe un giocatore giovane e dinamico, ma nel breve termine la priorità è assicurarsi elementi già pronti. Ecco perché Lorenzo Insigne, svincolato e disponibile, rappresenta un obiettivo concreto del calciomercato Lazio. La sua esperienza e qualità offensiva possono garantire subito un apporto importante alla squadra.

Anche il ruolo di terzino è sotto osservazione. Qualora Nuno Tavares lasciasse Formello a gennaio, il profilo di Aaron Martin del Genoa sembra piacere al tecnico toscano. La gestione del centrocampo resta un punto critico: se Rovella non dovesse recuperare, sarà necessario valutare se Cataldi possa essere l’unica alternativa valida.

In sintesi, il calciomercato Lazio di gennaio si prepara a essere strategico più che eclatante. Tra cessioni mirate e innesti mirati, l’obiettivo è rafforzare la rosa senza stravolgere gli equilibri tattici, garantendo a Sarri giocatori funzionali al suo gioco e pronti a fare la differenza già dai primi giorni della ripresa. Formello guarda quindi avanti, con l’allenatore e la società pronti a concretizzare le mosse decisive per migliorare la squadra.

LEGGI ANCHE: ULTIMISSIME DELLA LAZIO