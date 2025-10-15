Calciomercato Lazio, Sarri potrebbe perdere quel titolare a gennaio? Una big piomba su un attaccante - Lazio News 24

Calciomercato Lazio: il West Ham piomba su Castellanos, si valuta la cessione

Il Calciomercato Lazio entra nel vivo nonostante l’infortunio di Valentin Castellanos, che rischia di tenerlo lontano dai campi per circa due mesi. L’attaccante argentino continua a fare gola in Premier League: secondo quanto riportato da la Repubblica, nelle ultime ore è emerso l’interesse concreto del West Ham, pronto a farsi avanti già a gennaio.

In casa Lazio, la situazione è delicata. Il club biancoceleste, alle prese con il blocco del mercato in entrata (dovuto a necessità di cedere prima di poter acquistare), guarda con attenzione a questa possibile opportunità. La cessione di Castellanos, infatti, potrebbe rappresentare una boccata d’ossigeno dal punto di vista economico. La valutazione del giocatore si aggira attorno ai 35 milioni di euro, cifra che permetterebbe alla Lazio di reinvestire e soddisfare le richieste tecniche di Maurizio Sarri.

Il tecnico ha già avanzato due richieste chiare per il prossimo Calciomercato Lazio: una mezzala di qualità e un nuovo attaccante. La possibile partenza di Castellanos renderebbe ancora più urgente la ricerca di una prima punta affidabile, in grado di migliorare l’attuale rendimento offensivo della squadra. Nonostante l’impegno e la generosità mostrata in campo, Castellanos ha faticato a trovare il gol con continuità, e questo elemento potrebbe giustificare una sua cessione.

Il West Ham, alla ricerca di rinforzi in attacco, segue con interesse l’evolversi della situazione. Il profilo dell’argentino piace per caratteristiche fisiche e spirito di sacrificio, ideali per il calcio inglese. Se l’offerta dovesse concretizzarsi nelle prossime settimane, la Lazio sarà chiamata a fare una scelta strategica: incassare subito e reinvestire o puntare ancora su Castellanos, sperando in una seconda parte di stagione più brillante.

Il Calciomercato Lazio di gennaio si preannuncia dunque complesso e dinamico, con l’argentino al centro di valutazioni tecniche ed economiche. La decisione finale dipenderà non solo dalle condizioni fisiche del giocatore, ma anche dalle possibilità che la società avrà di rimpiazzarlo adeguatamente. In ogni caso, la cessione di Castellanos potrebbe rappresentare la chiave per sbloccare l’intero mercato biancoceleste.

LEGGI ANCHE – Dove vedere in TV Atalanta-Lazio