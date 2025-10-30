Calciomercato Lazio, Tavares sempre più in bilico. Sarri ha chiesto questo giocatore per sostituirlo. I possibili dettagli della trattativa

Calciomercato Lazio: occhi su Parisi, possibile sostituto di Tavares a gennaio. La Fiorentina non ha intenzione di opporsi alla cessione.

Il calciomercato della Lazio potrebbe entrare nel vivo già a gennaio, con diversi movimenti in uscita e in entrata che potrebbero cambiare il volto della squadra di Maurizio Sarri. Tra i nomi più discussi in queste settimane c’è quello di Nuno Tavares, terzino sinistro arrivato in estate ma che non ha ancora convinto del tutto lo staff tecnico biancoceleste. Il giocatore portoghese, nonostante alcune buone prestazioni, non ha garantito la continuità e la solidità difensiva richieste dall’allenatore, aprendo così a scenari di mercato.

Secondo le ultime indiscrezioni, la società biancoceleste sarebbe pronta a valutare un’eventuale cessione di Tavares nel caso arrivasse un’offerta ritenuta vantaggiosa. In tal caso, la dirigenza guidata da Claudio Lotito e dal direttore sportivo Fabiani si muoverebbe subito per individuare un sostituto all’altezza.

Calciomercato Lazio: l’obiettivo è Fabiano Parisi

Il nome in cima alla lista dei desideri è quello di Fabiano Parisi, esterno sinistro classe 2000 della Fiorentina. Nonostante il recente rinnovo di contratto fino al 2029, il giocatore campano è finito ai margini del progetto di Vincenzo Italiano e potrebbe lasciare Firenze già nella sessione invernale. La Lazio osserva con grande attenzione la situazione, consapevole che il suo profilo si adatterebbe perfettamente alle esigenze tattiche di Sarri.

Il tecnico toscano, infatti, conosce molto bene Parisi e lo stima sin dai tempi dell’Empoli, dove ne apprezzò la corsa, la disciplina tattica e la capacità di spingere sulla fascia con continuità. Non a caso, già nelle scorse stagioni il suo nome era stato accostato al calciomercato della Lazio, ma la trattativa non si era mai concretizzata. Oggi però gli scenari sembrano più favorevoli, anche perché Parisi è alla ricerca di maggiore spazio e di un contesto in cui potersi rilanciare.

Un’occasione per gennaio

La Lazio potrebbe proporre alla Fiorentina una formula in prestito con diritto di riscatto, soluzione che permetterebbe ai biancocelesti di limitare l’impatto economico dell’operazione e valutare il giocatore nei prossimi mesi. Per Sarri, l’arrivo di Parisi rappresenterebbe un importante rinforzo in un reparto dove serve maggiore equilibrio e spinta.

Il calciomercato della Lazio si prepara dunque a entrare nel vivo: Tavares potrebbe partire e Parisi diventare il nuovo tassello di un progetto tecnico che punta a consolidarsi anche in ottica europea.

