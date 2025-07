Calciomercato Lazio, Sarri preoccupato per la possibile cessione di quel fuoriclasse! Le ultime novità - Lazio News 24

Calciomercato Lazio: Zaccagni nel mirino del Napoli, ma Lotito blinda i suoi big. La situazione

Il Calciomercato Lazio si infiamma, e non solo per quanto riguarda le operazioni in entrata. In queste ore, il nome di Mattia Zaccagni è stato accostato al Napoli, che sta valutando diversi esterni offensivi per completare il reparto avanzato a disposizione di Antonio Conte. Dopo l’acquisto di Noa Lang dal PSV, i partenopei sono alla ricerca di un secondo innesto di qualità per le corsie, e l’esterno della Lazio rappresenta una suggestione che ha fatto subito discutere.

Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb, Zaccagni sarebbe tra i profili tenuti in considerazione da Conte e De Laurentiis, insieme a nomi come Ndoye, Elanga, Nusa e Lookman. La lista è lunga, ma l’interesse verso il numero dieci biancoceleste appare concreto, anche se complicato da realizzare.

Il motivo è chiaro: la Lazio non ha alcuna intenzione di privarsi dei suoi giocatori simbolo, soprattutto ora che il club sta cercando di costruire una nuova identità sotto la guida di Marco Baroni. Zaccagni, autore di ottime prestazioni nelle ultime stagioni, è considerato centrale nel progetto tecnico e tattico della squadra. Claudio Lotito, da sempre restio a cedere i suoi uomini migliori senza adeguate contropartite, ha già fatto sapere che non prenderà in considerazione offerte, almeno in questa fase del mercato.

Il Calciomercato Lazio si sta quindi muovendo con una linea chiara: consolidare i punti di forza della rosa, proteggere i big e intervenire con intelligenza sul mercato in entrata. Il club sta cercando rinforzi su più fronti, ma senza rinunciare ai pilastri del gruppo, come dimostra il muro alzato su Zaccagni.

L’interesse del Napoli è un segnale della qualità espressa dai giocatori biancocelesti, ma non cambia l’approccio della società capitolina. In un’estate in cui tante squadre sono disposte a rivoluzionare tutto, il Calciomercato Lazio punta sulla continuità, la coerenza e la valorizzazione dei propri talenti. E Zaccagni, almeno per ora, resta saldo al centro del progetto.