Calciomercato Lazio, Sarri chiede rinforzi ed è stato subito individuato un grande giocatore. Ecco le ultime - Lazio News 24

Calciomercato Lazio: Sarri chiede rinforzi per gennaio, Aaron Martin tra gli obiettivi principali

Il calciomercato Lazio in vista della sessione invernale entra nel vivo. Maurizio Sarri ha già tracciato una linea chiara per rinforzare la rosa e rendere più competitiva la squadra nella seconda parte della stagione. Il tecnico biancoceleste ha chiesto alla dirigenza di intervenire su più fronti, con l’obiettivo di migliorare ogni reparto e aumentare la profondità della rosa.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Sarri avrebbe espressamente richiesto un acquisto per reparto: un giocatore offensivo, una mezzala di qualità e un terzino in grado di alternarsi sulle corsie laterali. Tra i nomi più caldi del calciomercato Lazio figura quello di Aaron Martin, esterno sinistro del Genoa, profilo che piace molto al tecnico toscano per caratteristiche tecniche e duttilità tattica.

Aaron Martin nel mirino del calciomercato Lazio

Classe 1997, Aaron Martin è reduce da una stagione positiva con la maglia del Genoa, dove ha mostrato solidità difensiva e buona spinta in fase offensiva. Tuttavia, in questo avvio di campionato sotto la guida di Vieira, il laterale spagnolo non è più un titolare inamovibile, aprendo così alla possibilità di una sua partenza già a gennaio.

La Lazio segue con attenzione la situazione del giocatore, valutando la possibilità di un prestito con diritto di riscatto, formula che consentirebbe di contenere i costi e verificare il rendimento del calciatore nei mesi successivi. Il suo profilo risponde perfettamente alle esigenze di Sarri, che da tempo chiede un terzino sinistro affidabile e pronto a integrarsi nel suo sistema di gioco.

Gli altri obiettivi del calciomercato Lazio

Oltre ad Aaron Martin, il calciomercato Lazio ruota attorno ad altri due reparti da rinforzare. In mezzo al campo, Sarri punta su una mezzala capace di abbinare qualità e dinamismo, mentre per il reparto offensivo resta viva l’idea di un ritorno in Italia di Lorenzo Insigne, attualmente in forza al Toronto FC. Il tecnico apprezza la sua esperienza e la capacità di adattarsi al 4-3-3, modulo che resta il marchio di fabbrica del suo gioco.

La dirigenza biancoceleste, guidata dal presidente Claudio Lotito e dal direttore sportivo Fabiani, sta valutando le possibilità concrete, consapevole che gennaio rappresenterà un momento cruciale per dare nuova linfa alla squadra. Il calciomercato Lazio è appena iniziato, ma la sensazione è che le prossime settimane saranno decisive per costruire una rosa in grado di inseguire l’Europa con maggiore convinzione.

