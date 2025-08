Calciomercato Lazio: Ruggeri ai titoli di coda. Vicina la cessione definitiva a questa squadra per il giovane difensore biancoceleste

È un addio. Fabio Ruggeri è pronto a lasciare definitivamente la Lazio per iniziare un nuovo capitolo della sua carriera. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il trasferimento del giovane difensore alla Carrarese, club neopromosso in Serie B, è ormai ai dettagli finali e si attende solo il via libera per l’ufficialità.

La decisione della Lazio: nessun rinnovo

Nonostante il buon rendimento offerto nella scorsa stagione durante il prestito in Serie B con la maglia della Salernitana, la Lazio ha deciso di non puntare su di lui per il futuro. La dirigenza, composta da Lotito e Fabiani, non ha infatti proposto al giocatore il rinnovo del contratto, in scadenza nel giugno del 2026. Si conclude così, in maniera un po’ amara, la lunga esperienza in biancoceleste di Ruggeri, cresciuto nel vivaio fino a diventarne capitano della Primavera e aggregato da Sarri per l’ultimo ritiro a Formello.

Un nuovo inizio alla Carrarese in Serie B

Per Ruggeri si aprono ora le porte di una nuova avventura, ancora in Serie B. La Carrarese, club ambizioso, ha individuato in lui il rinforzo ideale per la propria difesa in vista di un campionato difficile e competitivo. Il trasferimento a titolo definitivo gli garantirà la fiducia e la continuità di cui ha bisogno un giovane del suo talento per crescere e consacrarsi.

Un addio al mondo Lazio

Si chiude così un capitolo importante sia per il giocatore che per la Lazio. Ruggeri, dopo aver assaggiato il calcio della prima squadra, lascia il club che lo ha cresciuto per spiccare il volo. Per la società biancoceleste si tratta di una scelta precisa, orientata a valorizzare altri profili e a fare cassa con i talenti del proprio settore giovanile.