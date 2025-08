Calciomercato Lazio: possibile svolta a sorpresa nel futuro di Ruggeri. Ecco quale potrebbe essere il destino del giovane biancoceleste

In casa Lazio, l’emergenza in difesa sta trasformando le strategie di mercato e creando opportunità inattese per i giovani. Tra i quattro talenti della Primavera aggregati alla prima squadra per il ritiro estivo, uno in particolare potrebbe vedere il suo destino cambiare radicalmente: il difensore centrale Fabio Ruggeri. Inizialmente destinato a una nuova esperienza in prestito, ora potrebbe restare a disposizione di Maurizio Sarri.

Un reparto in piena emergenza: le assenze dei titolari

La permanenza di Ruggeri non sarebbe legata tanto a meriti conquistati sul campo, quanto alle numerose defezioni che hanno colpito il reparto arretrato. La situazione è critica: Alessio Romagnoli sarà squalificato per le prime due giornate di campionato. A lui si è aggiunto il nuovo infortunio di Patric, vittima di uno stiramento che lo terrà ai box per circa un mese. Infine, c’è il caso di Samuel Gigot, alle prese con un fastidioso mal di schiena che lo ha tenuto fuori per quasi tutto il ritiro e con un futuro professionale ancora da definire.

L’occasione per Ruggeri: da partente a possibile risorsa

Con Sarri che si ritrova a lavorare con appena tre centrali di ruolo su cinque, la presenza di Ruggeri diventa improvvisamente preziosa. Il classe 2004, cresciuto nel vivaio biancoceleste, offre una soluzione numerica immediata in un momento di grande difficoltà. La sua duttilità e la conoscenza dell’ambiente sono fattori che il tecnico sta tenendo in grande considerazione, tanto da aver messo in stand-by ogni discorso sulla sua partenza.

Il mercato congelato e il valore per la lista

Come spiega il Corriere dello Sport, la cessione in prestito di Ruggeri, che resta l’ipotesi più concreta per il suo percorso di crescita, è al momento un’opzione completamente congelata. La decisione finale verrà presa solo quando ci saranno novità certe sulle condizioni degli altri difensori. A favorire la sua permanenza c’è anche un importante vantaggio normativo: essendo un prodotto del vivaio, Ruggeri non occuperebbe uno slot nella lista per il campionato, rivelandosi una risorsa a costo zero e di grande utilità.