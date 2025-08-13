Calciomercato Lazio: Ruggeri passa alla Carrarese, accordo a titolo definitivo con il Club in cadetteria

Calciomercato Lazio, l’ex capitano della Primavera biancoceleste lascia Formello dopo sei anni: cifre e dettagli dell’operazione

La Lazio saluta uno dei protagonisti del proprio settore giovanile. È ufficiale il trasferimento di Fabio Ruggeri alla Carrarese, formazione toscana impegnata in Serie B. Il difensore, ex capitano della Primavera biancoceleste, lascia Formello dopo sei stagioni, chiudendo così un lungo percorso di crescita in maglia laziale.

L’accordo è stato definito a titolo definitivo, con la società di Claudio Lotito che incasserà 120 mila euro più il 50% sulla futura rivendita del giocatore. Una clausola che testimonia come il club creda ancora nel potenziale del giovane calciatore, pur avendo scelto di permettergli di trovare maggiore spazio in un contesto competitivo come quello della Serie B.

L’ufficialità dell’operazione è arrivata attraverso i canali social della Carrarese, che ha accolto il difensore con un messaggio diretto: «Benvenuto a Carrara, @ruggerifabioo». Il post ha immediatamente trovato il riscontro dei tifosi gialloblù, curiosi di vedere all’opera un rinforzo che abbina solidità difensiva e leadership, qualità mostrate negli anni alla guida della Primavera biancoceleste.

Per la Lazio, questa cessione rientra nella strategia di mercato che punta a garantire sbocchi professionistici ai giovani del vivaio, anche attraverso trasferimenti definitivi con percentuali sulla rivendita. Una politica che negli ultimi anni ha portato diversi ex Primavera a trovare spazio tra i professionisti, mantenendo comunque un legame economico con la società capitolina.

Ruggeri, classe 2003, ha vestito la maglia della Lazio in tutte le categorie giovanili, arrivando fino alla Prima squadra, dove si è allenato in più occasioni sotto la guida dei tecnici biancocelesti. Pur senza esordire ufficialmente in Serie A, ha accumulato esperienza preziosa nei campionati giovanili e nelle competizioni di categoria.

Il passaggio alla Carrarese rappresenta per lui l’opportunità di affermarsi a livello professionistico, con l’obiettivo di conquistare una maglia da titolare e dimostrare il proprio valore in un campionato impegnativo come la Serie B. Per la Lazio, un addio che porta con sé un potenziale ritorno futuro, in campo o sul mercato.