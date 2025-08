Calciomercato Lazio, Rovella nel mirino di una squadra importante. La situazione - Lazio News 24

Calciomercato Lazio: Rovella nel mirino dell’Inter, ma Lotito chiude le porte

Il calciomercato Lazio continua a vivere momenti di grande fermento, soprattutto per quanto riguarda la situazione di Niccolò Rovella, uno dei centrocampisti più interessanti in rosa. La telenovela che vede il giovane talento biancoceleste al centro dell’attenzione del calcio italiano non accenna a placarsi, con l’Inter sempre pronta a farsi avanti per assicurarsi il suo cartellino.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, in caso di cessioni importanti in casa nerazzurra, la squadra allenata da Cristian Chivu sarebbe pronta a tentare un affondo decisivo per Rovella, considerato un elemento chiave per il futuro del centrocampo interista. Tuttavia, la situazione è tutt’altro che semplice: la clausola rescissoria che permetteva all’Inter di esercitare un’opzione su Rovella è ormai scaduta, e ora spetta alla Lazio valutare attentamente come muoversi per gestire la possibile trattativa.

Il presidente biancoceleste, Claudio Lotito, insieme al direttore sportivo Fabiani, ha già chiarito la posizione del club: Rovella è un giocatore fondamentale e non è attualmente in vendita. Secondo le indiscrezioni, la società ha ribadito la sua volontà di trattenere il centrocampista almeno fino a gennaio, blindando di fatto il giovane talento per la prima parte della stagione. Questa presa di posizione forte riflette la volontà della Lazio di non indebolire il reparto nevralgico della squadra, soprattutto in una fase in cui il gruppo sta cercando di trovare continuità e risultati importanti.

Dal canto suo, anche l’agente di Rovella, Riso, sarebbe stato informato in modo chiaro dai vertici della Lazio sull’incedibilità del suo assistito per i prossimi mesi. Ciò non esclude, però, che il mercato di gennaio possa rappresentare un momento decisivo, qualora dovessero arrivare offerte ritenute adeguate o se la società deciderà di monetizzare.

Il calciomercato Lazio resta quindi sotto osservazione, con Rovella che continua a essere uno dei pezzi più pregiati nella rosa biancoceleste. La strategia del club sembra orientata a consolidare la squadra e a evitare cessioni che possano destabilizzare l’organico, almeno nella prima parte della stagione.

Tuttavia, con l’avvicinarsi di gennaio, non è escluso che la situazione possa evolversi, con possibili scenari aperti tra conferme e nuovi trattative, confermando così l’importanza del calciomercato per la Lazio e le sue strategie future.