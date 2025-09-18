Calciomercato Lazio, Romagnoli si avvicina al rinnovo con i biancocelesti? La situazione - Lazio News 24

Calciomercato Lazio: Romagnoli verso il rinnovo, presto l’incontro con Lotito. La situazione

In casa Lazio, le attenzioni in queste ore sono tutte rivolte al Derby della Capitale, ma sullo sfondo si muove anche il fronte legato al calciomercato e in particolare alle strategie future per blindare i big della rosa. Tra i dossier più caldi del momento c’è sicuramente quello legato al rinnovo di Alessio Romagnoli, uno dei pilastri difensivi del club biancoceleste.

Come riportato da Il Messaggero, dopo la sfida con la Roma è atteso un incontro tra gli agenti del calciatore e il presidente Claudio Lotito. Sul tavolo ci sarà il famoso adeguamento contrattuale promesso al difensore nel caso in cui la Lazio avesse raggiunto la qualificazione alla Champions League, traguardo centrato due stagioni fa. Da allora, le parti si sono aggiornate informalmente, ma ora la trattativa potrebbe finalmente entrare nel vivo.

Il nome di Romagnoli rappresenta un punto fermo nel progetto della Lazio, e proprio per questo il suo rinnovo è considerato una priorità nella pianificazione del prossimo calciomercato Lazio. L’attuale contratto del centrale scade nel 2027, ma l’idea è quella di prolungarlo ulteriormente, spalmando l’ingaggio su più stagioni. Una soluzione che permetterebbe al club di mantenere uno stipendio competitivo per il giocatore, senza però appesantire troppo il monte salari.

Romagnoli, da parte sua, avrebbe aperto a questa possibilità, dimostrando ancora una volta il suo attaccamento alla maglia biancoceleste, con cui ha sempre voluto fortemente giocare. La sua leadership in campo e nello spogliatoio è considerata fondamentale, e la Lazio non vuole correre rischi nel lasciarlo avvicinare alla scadenza contrattuale.

Va sottolineato che, almeno fino a gennaio, non potrà arrivare nessuna ufficialità per motivi di bilancio, ma l’obiettivo della dirigenza è chiudere l’accordo entro la fine dell’anno solare per poi procedere all’annuncio nella finestra invernale.

Il calciomercato Lazio, dunque, non è solo entrate e uscite: passa anche e soprattutto dalla conferma dei giocatori chiave. E Romagnoli è tra quelli da cui ripartire. Dopo il Derby, si entrerà nel vivo della trattativa, con la volontà comune di proseguire insieme ancora a lungo.