Calciomercato Lazio, quel giocatore potrebbe rimanere (e rinnovare) con la squadra biancoceleste - Lazio News 24

Calciomercato Lazio: Romagnoli verso il rinnovo, summit in arrivo con Lotito

In casa biancoceleste non si pensa solo al campo, ma anche alle strategie future. Uno dei temi caldi del calciomercato Lazio riguarda il possibile rinnovo di Alessio Romagnoli, colonna della difesa e punto fermo nello spogliatoio. Il difensore romano, da sempre tifoso laziale, rappresenta più di un semplice calciatore per la squadra di Maurizio Sarri: è un leader tecnico e carismatico, e la società vuole blindarlo anche per il futuro.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Messaggero, dopo il Derby della Capitale ci sarà un incontro tra la dirigenza biancoceleste, rappresentata dal presidente Claudio Lotito, e gli agenti del giocatore. Sul tavolo, l’adeguamento del contratto, promesso a suo tempo in caso di qualificazione alla Champions League — traguardo centrato due stagioni fa.

Romagnoli, che percepisce già uno degli stipendi più alti della rosa, si sarebbe detto disponibile a spalmare l’ingaggio, allungando la durata dell’attuale contratto in scadenza nel 2027. Un gesto che testimonia l’attaccamento del difensore alla maglia della Lazio e che potrebbe agevolare una trattativa che, sebbene non semplice, si preannuncia aperta e costruttiva.

Il nodo principale resta economico, ma in un contesto di calciomercato Lazio segnato da prudenza e necessità di mantenere l’equilibrio finanziario, un accordo a lungo termine potrebbe convenire a entrambe le parti. Inoltre, l’impossibilità di ufficializzare nuovi contratti prima di gennaio, a causa del blocco temporaneo sul mercato, impone ai dirigenti di pianificare con largo anticipo.

Romagnoli rappresenta una delle poche certezze difensive in una stagione complessa, e il suo eventuale rinnovo sarebbe un segnale forte di stabilità e progettualità. La Lazio vuole costruire attorno a lui una difesa solida per il futuro, e la sua permanenza potrebbe anche influenzare positivamente le scelte di altri giocatori in bilico.

Nel quadro generale del calciomercato Lazio, trattenere i propri leader è tanto importante quanto inserire nuovi elementi. La trattativa per il prolungamento di Romagnoli è quindi una priorità assoluta per Lotito e il suo staff, che nei prossimi giorni cercheranno di trovare l’intesa giusta per legare il difensore al club ancora più a lungo.