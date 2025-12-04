Calciomercato Lazio, possibile derby con la Roma a gennaio per quel giocatore. Sarri lo aspetta per rinforzare la rosa e alzare il livello della squadra

Calciomercato Lazio, Sarri spera di poter riaccogliere Raspadori già a gennaio. Ma sull’ex Napoli c’è anche il forte interesse della Roma

Il calciomercato della Lazio si prepara a vivere settimane calde, con la società biancoceleste alla ricerca di nuovi rinforzi per rinvigorire la rosa e sostenere gli obiettivi stagionali. Nonostante i blocchi e le difficoltà degli ultimi mesi, la dirigenza del club capitolino continua a monitorare attentamente il panorama dei trasferimenti, soprattutto in attacco, dove la necessità di innesti è più evidente.

Nei mesi scorsi, il tecnico Maurizio Sarri aveva già individuato alcuni profili ideali per rafforzare il reparto offensivo, tra cui Giacomo Raspadori. L’attaccante, reduce dal trasferimento estivo all’Atletico Madrid, aveva attirato l’attenzione della Lazio grazie alle sue qualità tecniche e alla capacità di inserirsi rapidamente negli schemi di squadra. Il gradimento di Sarri per il giocatore era chiaro, ma il blocco del mercato imposto al club biancoceleste aveva frenato ogni possibile trattativa.

Con l’avvicinarsi della sessione invernale, il calciomercato della Lazio potrebbe nuovamente vedere il club protagonista. Secondo fonti vicine alla società, infatti, ci sarebbero già contatti preliminari tra l’entourage di Raspadori e la Lazio, con l’ex Napoli che avrebbe manifestato una certa disponibilità a discutere un trasferimento. Tuttavia, ogni eventuale operazione dovrà fare i conti con l’Atletico Madrid, proprietario del cartellino del giocatore, che valuterà le proposte ricevute prima di dare il proprio assenso.

Il possibile arrivo di Raspadori accenderebbe un vero e proprio “derby di mercato”, dato che l’attaccante è finito anche nel mirino di altre società italiane, tra cui la Roma, che negli ultimi giorni ha intensificato i contatti con il suo entourage. Questo scenario rende il calciomercato Lazio particolarmente interessante, con la squadra biancoceleste chiamata a muoversi con rapidità e decisione per non perdere l’opportunità di un rinforzo di qualità per il reparto offensivo.

Oltre a Raspadori, il club sta valutando altre piste per gennaio, con l’obiettivo di completare la rosa senza stravolgerla, ma aggiungendo elementi in grado di fare subito la differenza. L’attenzione della società si concentra soprattutto su attaccanti versatili e giovani di talento, capaci di integrarsi rapidamente negli schemi di Sarri e dare maggiore incisività al reparto offensivo.

In sintesi, il calciomercato della Lazio di gennaio si preannuncia vivace, con possibili sorprese e trattative in grado di cambiare il volto della squadra. L’arrivo di Raspadori, se concretizzato, rappresenterebbe un segnale chiaro della volontà del club di tornare protagonista sia in campionato sia nelle competizioni europee.

