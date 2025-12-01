 Calciomercato Lazio, possibile il ritorno di Luis Alberto?
Calciomercato Lazio, Sarri può sognare il ritorno di Luis Alberto? Ecco quali sono le richieste del tecnico biancoceleste: le novità sul possibile ritorno dello spagnolo

Dele-Bashiru Lazio, sarà comunque addio? Sarri chiedere rinforzi e il centrocampista può finire sul mercato per finanziare altri quattro acquisti per il futuro: le novità

Calciomercato Lazio, le ipotesi per gennaio: Insigne e Ilic i nomi principali per Sarri! Gli scambi l'arma in più per rafforzare la squadra biancoceleste nel girone di ritorno

Insigne Lazio, Manna parla dell'ex Napoli: «Lorenzo è stato un grande giocatore del Napoli, ma noi...»

Calciomercato Lazio LIVE: tutti gli aggiornamenti sulle trattative dei biancocelesti! Le ultime da Formello

Calciomercato Lazio, Sarri può sognare il ritorno di Luis Alberto? Ecco quali sono le richieste del tecnico biancoceleste: le novità sul possibile ritorno dello spagnolo

1 ora ago

Luis Alberto
Mg Genova 18/04/2024 - campionato di calcio serie A / Genoa-Lazio / foto Matteo Gribaudi/Image Sport nella foto: esultanza gol Luis Alberto

Calciomercato Lazio, sogno Luis Alberto? Il tecnico portano ad un centrocampo più tecnico: le novità sul possibile ritorno dello spagnolo

Le richieste di Maurizio Sarri in vista del mercato invernale hanno un obiettivo chiaro: rendere la Lazio più vicina alla sua composizione ideale, per proporre finalmente il calcio che ha sempre avuto in mente.

Dopo le dimissioni di Sarri nel marzo 2024 e quelle di Tudor a giugno dello stesso anno, la Lazio ha scelto di concentrarsi maggiormente sulla forza fisica, riducendo la componente tecnica sotto la guida di Baroni. Tuttavia, con il ritorno di Sarri, il club è pronto a fare un passo indietro per poi proseguire con il giusto rinforzo tecnico che possa dare un futuro solido al progetto.

Come riportato dall’edizione odierna de Il Messaggero, il tecnico toscano non chiede solo un esterno d’attacco di qualità, ma anche una mezzala offensiva che possa alzare il tasso tecnico della squadra. Un numero dieci, simile a Luis Alberto, è proprio ciò che servirebbe alla Lazio per potersi esprimere al meglio. Il ritorno dello spagnolo, come sottolinea il quotidiano, viene definito un “sogno proibito”. Non solo per la questione economica legata all’ingaggio, ma anche perché rappresenterebbe la mossa perfetta per rinforzare la squadra in un ruolo che attualmente manca di un punto di riferimento tecnico e creativo.

Sarri, quindi, punta a rinforzare il centrocampo e l’attacco con l’aggiunta di qualità, al fine di portare la Lazio a una nuova fase del suo progetto, capace di far vedere il calcio che il mister desidera.

