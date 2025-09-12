Calciomercato Lazio, ritorna Milinkovic Savic? Le indiscrezioni sull'affare - Lazio News 24

Calciomercato Lazio, ritorno di Milinkovic-Savic? Le speranze si riaccendono. La situazione

Nel pieno della pausa tra una sessione e l’altra, una notizia sta facendo sognare i tifosi biancocelesti e scuotendo il Calciomercato Lazio: il possibile ritorno di Sergej Milinkovic-Savic nella Capitale. Il centrocampista serbo, attualmente in forza all’Al-Hilal in Arabia Saudita, ha un contratto in scadenza nel 2026, ma le recenti dichiarazioni dell’esperto di mercato Fabrizio Romano hanno riacceso le speranze.

«Milinkovic-Savic è in scadenza nel 2026, il suo contratto è un tema che andrà discusso nei prossimi mesi. Sarà chiamato a una scelta». Con queste parole, Romano ha lasciato intendere che il futuro del giocatore potrebbe prendere una nuova direzione. E tra le opzioni possibili, quella di un ritorno alla Lazio appare più che una semplice suggestione.

Calciomercato Lazio: Milinkovic e un legame mai spezzato

L’idea di rivedere Milinkovic-Savic con la maglia della Lazio scalda il cuore dei tifosi, ma non solo. Anche dal punto di vista tecnico, un suo ritorno sarebbe un colpo da sogno nel Calciomercato Lazio. Il serbo, nonostante l’esperienza in un campionato meno competitivo come quello saudita, ha mantenuto una forma fisica eccellente e continua a offrire prestazioni convincenti.

Il legame tra Sergej e la Lazio non si è mai veramente interrotto. I suoi anni a Roma sono stati intensi, ricchi di gol, assist e leadership, e per molti tifosi è ancora considerato uno dei simboli recenti del club. Un eventuale ritorno sarebbe vissuto come una scelta di cuore, una chiusura del cerchio per un giocatore che ha dato tanto e potrebbe dare ancora.

Un’occasione da non perdere per il calciomercato Lazio

Dal punto di vista economico, se davvero si presentasse la possibilità di riportare Milinkovic-Savic a parametro zero nell’estate 2026 o anche prima tramite una risoluzione, la Lazio dovrebbe coglierla senza esitazione. Il centrocampo biancoceleste ha bisogno di qualità e personalità, e nessuno meglio del serbo potrebbe garantire entrambe.

Nel frattempo, il Calciomercato Lazio resta in attesa. Ma i tifosi iniziano già a sognare: un ritorno di Milinkovic-Savic non sarebbe solo un acquisto importante, ma anche un segnale chiaro delle ambizioni future del club.