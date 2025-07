Calciomercato Lazio, prima di comprare serve vendere (e mantenere i big). La situazione biancoceleste - Lazio News 24

Calciomercato Lazio: la situazione contrattuale della rosa biancoceleste, anno per anno. Il punto

Il Calciomercato Lazio non si gioca solo tra colpi in entrata e uscite eccellenti, ma anche nella gestione oculata dei contratti dei calciatori. In vista delle prossime stagioni, la società biancoceleste si trova di fronte a un delicato lavoro di programmazione, tra rinnovi, prestiti da valutare e giovani da blindare. Ecco, nel dettaglio, la situazione contrattuale della rosa attuale, suddivisa per scadenza fino al 2029.

Nel 2026 scadranno contratti importanti: Elseid Hysaj, esterno esperto sulla fascia, Pedro, veterano d’attacco e figura carismatica, e Matías Vecino, il cui accordo prevede una clausola di rinnovo annuale a favore del club. Da valutare il futuro di Floriani Mussolini, giovane in prestito con diritto di riscatto, e di Toma Basic, la cui nuova scadenza non è ancora definita.

Il 2027 si preannuncia strategico per il Calciomercato Lazio: in scadenza Ivan Provedel, titolare tra i pali, il centrale Alessio Romagnoli e il dinamico Manuel Lazzari. Da monitorare anche Marcos Antonio, attualmente in prestito con opzione d’acquisto. Tra i giovani, Mario Gila e Milani rappresentano pedine su cui puntare, così come Danilo Cataldi, cuore del centrocampo cresciuto nel vivaio. Attenzioni anche su Luca Pellegrini e Matteo Cancellieri.

Guardando al 2028, si evidenzia Taty Castellanos, attaccante argentino su cui la Lazio ha investito con fiducia. Presenti anche Mattéo Guendouzi, cuore pulsante del centrocampo, Gustav Isaksen, esterno offensivo danese, e Nicolò Rovella. A completare il quadro: il giovane Sana Fernandes, il portiere Furlanetto e il difensore Dele-Bashiru.

Il 2029 sarà l’anno chiave per trattenere Mattia Zaccagni, giocatore determinante nel tridente offensivo. Scadenze identiche anche per i nuovi acquisti Noslin e Christos Mandas, oltre ai giovani Belahyane, Provstgaard e Nuno Tavares.

Da segnalare anche Boulaye Dia, attualmente in prestito con diritto di riscatto: il suo rendimento potrà spingere la Lazio a inserirlo nei piani futuri.

La gestione contrattuale sarà dunque decisiva nel Calciomercato Lazio, per costruire una rosa competitiva e duratura.