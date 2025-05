Calciomercato Lazio, quali sono i giocatori che rischiano di lasciare la squadra nella prossima estate: le ultime

Calciomercato Lazio, in bilico il futuro non solo di Baroni ma di molti dei componenti della rosa: le ultime sui biancocelesti

Il campionato è oramai finito ed i capitolini non sono riusciti a qualificarsi per alcune competizione europea. Ora dovranno pensare al calciomercato Lazio per il quale c’è una una lunga lista da sfoltire.

In particolare, stando alle parole dell’edizione odierna del Messaggero, sulla lista ci sarebbero i nomi di Matteo Guendouzi, di Nicolò Rovella, Nuno Tavares, Gila, Castellanos e Isaksen. Profili che sommano a quelli già in uscita di Provedel, Tchaouna, Vecino, Pellegrini e Hysaj. Mentre resta in dubbio anche il futuro di Alessio Romagnoli, Pedro e Adam Marusic, i quali dovranno valutare se prolungare il contratto e rimanere nella capitale per un’altra stagione di Serie A.