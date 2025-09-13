Calciomercato Lazio, rinnovo in vista per Gila? Ecco le ultime novità in casa biancoceleste - Lazio News 24

Calciomercato Lazio: il rinnovo di Mario Gila resta in sospeso, trattativa complicata

Il Calciomercato Lazio non riguarda solo le nuove entrate o le possibili cessioni, ma anche la gestione dei contratti in scadenza. Uno dei dossier più delicati è quello legato a Mario Gila, difensore spagnolo classe 2000, il cui contratto con la Lazio è attualmente in vigore fino al 2027. Nonostante la scadenza sembri ancora lontana, il club biancoceleste è consapevole della necessità di affrontare la questione con largo anticipo.

Durante l’estate, ci sono stati alcuni incontri tra la dirigenza della Lazio e l’entourage del giocatore, ma le trattative per il rinnovo non hanno portato a un accordo concreto. La distanza tra le parti riguarda sia l’aspetto economico che la centralità del calciatore nel progetto tecnico. Nel contesto del Calciomercato Lazio, Gila è considerato un elemento con potenziale, ma non ancora una certezza assoluta.

A giugno, lo stesso Gila era vicino all’addio: diverse squadre, sia italiane che estere, avevano manifestato interesse, ma il blocco del mercato in uscita ha di fatto congelato ogni trattativa. Ora, con il campionato iniziato e la finestra estiva chiusa, il difensore guarda avanti con ambizione, consapevole di poter crescere ulteriormente ma anche desideroso di avere un ruolo più definito. Sogna una carriera di alto livello e vuole capire se potrà realizzarla con la maglia biancoceleste.

Lotito e Fabiani, nel frattempo, non vogliono correre il rischio di perdere un altro giovane talento e stanno preparando nuovi contatti per cercare un’intesa. Tuttavia, la trattativa appare tutt’altro che semplice: servirà tempo, pazienza e forse anche qualche concessione da entrambe le parti per arrivare a una firma.

Il Calciomercato Lazio resta quindi vigile anche su situazioni interne come quella di Gila, che potrebbero influenzare le strategie future del club. Un mancato accordo sul rinnovo potrebbe riaprire il discorso cessione già nella sessione invernale, mentre una permanenza stabile richiederebbe garanzie tecniche e contrattuali chiare.

In definitiva, Mario Gila rappresenta uno dei nodi da sciogliere nel complesso puzzle del Calciomercato Lazio, tra esigenze societarie e ambizioni personali che, per ora, viaggiano ancora su binari paralleli.