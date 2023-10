Rinnovo Felipe Anderson, oggi la giornata decisiva: la richiesta del brasiliano e l’offerta della Lazio

Rinnovo Felipe Anderson, oggi in scena l’incontro tra la sorella agente del brasiliano e Lotito: c’è distanza tra richiesta e offerta

La giornata di oggi sarà molto importante in ottica calciomercato Lazio. Come riferito dal Corriere dello Sport infatti, andrà in scena l’incontro tra la sorella agente di Felipe Anderson e Claudio Lotito per discutere del rinnovo del contratto in scadenza a giugno del 2024.

L’esterno vuole restare ma sa che è arrivato il tempo delle decisioni importanti: l’intesa sulla durata (fino al 2027) c’è, manca ancora quella economica: l’ex Porto chiede 3 milioni di euro netti, il patron è pronto a mettere sul piatto 2.5 milioni, bonus inclusi. Ballano 500mila euro.