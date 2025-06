Calciomercato Lazio, i biancocelesti alla ricerca di un nuovo centrocampista: le ultime da Formello

Calciomercato Lazio, tutti gli aggiornamenti sugli obiettivi di calciomercato della squadra di Sarri per questa estate

La Lazio, stando a quanto scrive Il Corriere dello Sport, è alla ricerca di un nuovo centrocampista. I capitolini hanno bisogno di un giocatore che combini corsa e qualità, e se ne parlerà oggi durante l’incontro tra Sarri e Fabiani a Castelfranco di Sopra.

Tra i giocatori presi in considerazione dalla società ci sono Fazzini dell’Empoli, Colpani del Monza (non riscattato dalla Fiorentina) e Fabbian del Bologna. I primi due, retrocessi in Serie B, saranno ceduti. L’ex Inter era stato valutato a gennaio in un possibile scambio con Isaksen ed è sempre piaciuto, ma l’Inter ha un diritto di recompra di 12 milioni di euro che può essere esercitato a luglio.

Infine, rimane sempre attuale il profilo di Gedson Fernandes del Besiktas, molto apprezzato da Sarri. Il portoghese, di 26 anni, era già stato richiesto dal tecnico nel 2022 e nel 2023. Attualmente ha un contratto in scadenza nel 2027 e viene valutato 18 milioni di euro. Infine, l’ultimo nome emerso dall’estero è quello di Nikita Krivtsov del Krasnodar.