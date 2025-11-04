Calciomercato Lazio, il retroscena su Pavlovic! Ora pilastro rossonero era un obiettivo di mercato di Tare già ai tempi dei biancocelesti!

Emergono retroscena affascinanti sul rapporto tra Igli Tare, Direttore Sportivo del Milan, e il difensore serbo Strahinja Pavlovic. A svelare i dettagli è stato Peppe Di Stefano durante il suo intervento su Sky Sport Insider, in cui ha rivelato che la stima di Tare per Pavlovic non è affatto recente. Già durante il suo periodo alla Lazio, Tare aveva cercato di portare il giovane difensore a Roma.

Secondo Di Stefano, Tare aveva voluto fortemente Pavlovic quando era alla Lazio, ma la trattativa non andò a buon fine. Un problema alle visite mediche, che potrebbe essere stato di natura fisica o burocratica, impedì a Tare di chiudere l’accordo con il difensore serbo, lasciando Pavlovic lontano da Roma. Quello che sembrava un affare sfumato, però, avrebbe poi preso una piega interessante.

Il destino ha voluto che le strade di Tare e Pavlovic si incrociassero nuovamente, ma questa volta a Milano. Dopo l’arrivo di Tare al Milan, la possibilità di tesserare Pavlovic si è ripresentata, e il dirigente non si è fatto sfuggire l’opportunità. Nonostante l’interesse del Crystal Palace, che aveva offerto 30 milioni di euro, Tare ha deciso di blindare il difensore, rifiutando l’offerta e dimostrando grande convinzione nel valore di Pavlovic.

Oggi, Pavlovic è diventato un perno insostituibile della retroguardia del Milan, e la determinazione di Tare nel portarlo in rossonero testimonia la fiducia che il dirigente ha sempre avuto nel difensore serbo. La storia di Pavlovic è quindi quella di un’opportunità non colta al momento giusto, ma che, con pazienza e determinazione, è stata recuperata e ora rappresenta uno dei punti di forza della squadra.

LEGGI ANCHE – Ultimissime Calciomercato Lazio | Trattative | Ultim’ora