Raspadori-Lazio, trattativa possibile per la squadra biancoceleste? La situazione attuale sull’attaccante

Raspadori nel mirino delle romane: possibile duello nel calciomercato invernale. La situazione attuale

Negli ultimi mesi il Calciomercato Lazio è stato spesso associato al nome di Giacomo Raspadori, attaccante italiano che ha lasciato il Napoli in estate per trasferirsi all’Atletico Madrid. L’ex talento azzurro sembrava poter diventare uno degli obiettivi principali dei biancocelesti, ma il suo passaggio in Spagna aveva temporaneamente chiuso ogni discorso. Ora però lo scenario potrebbe cambiare nuovamente, perché sul giocatore si sarebbe inserita anche la Roma di Gian Piero Gasperini, dando vita a un possibile derby di mercato tutto capitolino.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la Roma è alla ricerca di rinforzi offensivi, in particolare di esterni d’attacco capaci di adattarsi alle idee di Gasperini. Proprio per questo motivo il nome di Raspadori è tornato prepotentemente d’attualità. Nonostante sia arrivato all’Atletico Madrid soltanto ad agosto, il club giallorosso avrebbe già avviato dei contatti con l’entourage del giocatore. L’ex Napoli, dal canto suo, non chiuderebbe la porta a un nuovo trasferimento, soprattutto se gli spazi a Madrid dovessero rivelarsi più limitati del previsto. La decisione finale, ovviamente, spetterà alla società spagnola, che dovrà valutare se lasciarlo partire dopo appena pochi mesi.

Nel frattempo, il nome di Raspadori continua a circolare anche intorno al Calciomercato Lazio. Il club biancoceleste aveva mostrato un interesse concreto in estate, ma il blocco del mercato aveva impedito qualsiasi tentativo reale di trattativa. A gennaio, qualora la situazione si sbloccasse, la Lazio potrebbe tornare alla carica. Maurizio Sarri ha più volte sottolineato la necessità di inserire nuovi giocatori nel reparto offensivo, e un profilo duttile come quello di Raspadori rappresenterebbe una soluzione ideale per aumentare qualità e profondità della rosa.

In questo momento, quindi, il futuro dell’attaccante italiano è tutt’altro che definito. Sia Lazio sia Roma potrebbero tentare l’affondo nel prossimo mercato invernale, dando vita a un nuovo capitolo della rivalità cittadina, questa volta sul terreno del calciomercato. Le prossime settimane saranno decisive per capire se l’Atletico Madrid aprirà davvero alla cessione e quale delle due squadre romane avrà la forza e la strategia giusta per assicurarsi uno dei giovani talenti più interessanti del panorama italiano.

