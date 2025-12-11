Calciomercato Lazio, non solo Raspadori: c’è un altro nome per l’attacco biancoceleste in caso di addio di Castellanos: il nome che piace tanto a Sarri

Calciomercato Lazio, non solo Raspadori. Sarri continua a seguire da vicino anche Oyarzabal. Operazione quasi impossibile per costi e tempi

Il calciomercato della Lazio entra nel vivo con l’avvicinarsi della finestra di gennaio, una sessione che Maurizio Sarri attende con particolare trepidazione. La squadra ha bisogno di rinforzi mirati, soprattutto in attacco, dove la dirigenza sta valutando l’arrivo di un nuovo centravanti tra gennaio e giugno. Tuttavia, l’eventuale inserimento di una nuova punta è legato a doppio filo al futuro di Valentin Castellanos, considerato uno dei principali candidati alla cessione. La Lazio è pronta ad ascoltare offerte per l’argentino, il cui addio potrebbe sbloccare diversi movimenti sia in entrata che in uscita.

Nel contesto del calciomercato della Lazio, uno dei nomi più graditi a Sarri è quello di Oyarzabal della Real Sociedad. Il tecnico biancoceleste stravede per lui, ma al momento si tratta di un’operazione irraggiungibile per costi e tempistiche. Molto più concreta, invece, appare la pista che porta a Giacomo Raspadori, il quale rischia di lasciare l’Atletico Madrid a pochi mesi dal suo arrivo. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, esisterebbero margini per imbastire una trattativa, ma solo a determinate condizioni. Il primo tassello indispensabile è proprio la partenza di Castellanos, il cui ingaggio libererebbe circa 2,2 milioni a bilancio.

Raspadori rappresenta il profilo ideale per Sarri: duttile, tecnico, capace di muoversi tra le linee e di agire sia da seconda punta che da falso nove. Tuttavia, lo stesso Corriere sottolinea come l’operazione presenti diverse complicazioni economiche. L’ex Napoli percepisce infatti quasi 4 milioni di euro all’Atletico, una cifra che la Lazio potrebbe sostenere solo in caso di un ridimensionamento dei costi complessivi. Per questo, l’acquisto a titolo definitivo non rientra nei piani immediati del club biancoceleste, rendendo il prestito fino a giugno l’unica formula realmente praticabile.

Il calciomercato della Lazio di gennaio, quindi, potrebbe dipendere da un effetto domino: l’uscita di Castellanos libererebbe spazio salariale e permetterebbe di affondare il colpo per Raspadori, mentre l’impossibilità di piazzare l’argentino rischierebbe di bloccare ogni nuovo innesto offensivo. Sarri, dal canto suo, ha già fatto sapere di volere rinforzi pronti e funzionali al suo sistema di gioco, consapevole che il girone di ritorno richiederà una rosa più profonda e completa.

Con la finestra invernale alle porte, la Lazio si prepara a muovere le sue pedine, cercando l’incastro perfetto per dare nuova linfa al reparto avanzato. Le prossime settimane saranno decisive per capire quale direzione prenderà il calciomercato della Lazio e quali saranno le strategie adottate dalla dirigenza per soddisfare le richieste del tecnico.