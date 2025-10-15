Calciomercato Lazio, quel giocatore è pronto ad essere ceduto. La situazione attuale - Lazio News 24

Calciomercato Lazio, Diego Gonzalez verso la cessione definitiva all’Atlas: affare vicino alla chiusura

Il calciomercato Lazio si muove anche lontano dai riflettori delle grandi trattative. Uno dei nomi che sta per lasciare definitivamente Formello è quello di Diego Gonzalez, giovane attaccante paraguaiano ceduto in prestito all’Atlas (Messico) nello scorso dicembre, con diritto di riscatto. Ora, dopo pochi mesi, il club messicano ha deciso di esercitare l’opzione d’acquisto, rendendo così ufficiale il passaggio a titolo definitivo del calciatore.

Il trasferimento di Gonzalez è stato finora uno dei colpi più sottovalutati della sessione invernale, ma i numeri parlano chiaro: sei gol e cinque assist in appena quattordici presenze con l’Atlas, prestazioni che gli sono valse anche la convocazione nella Nazionale maggiore del Paraguay. Un rendimento che ha convinto il club messicano a non lasciarsi scappare l’occasione.

A confermare la chiusura dell’operazione è stato l’agente del giocatore, che ha spiegato come il riscatto sia praticamente certo: «A oggi l’Atlas ha già ricevuto offerte per un valore dieci volte superiore a quello pattuito con la Lazio. È evidente che eserciteranno l’opzione d’acquisto, è come ricevere un regalo». La cifra fissata per il riscatto si aggira attorno al milione di euro, un’entrata utile per il club biancoceleste, che potrà reinvestire in altri obiettivi di mercato.

Questa operazione rientra nella strategia del calciomercato Lazio di snellire la rosa e valorizzare quei giovani che trovano poco spazio in prima squadra. Gonzalez, arrivato a Formello con buone prospettive, non era riuscito a ritagliarsi un ruolo centrale nello scacchiere di Sarri, ma in Messico ha trovato il contesto ideale per esplodere.

La Lazio, tramite una breve nota ufficiale al momento del prestito, aveva comunicato la formula dell’accordo con l’Atlas, specificando il diritto di riscatto per il club messicano. Ora, con la conferma dell’agente e i risultati ottenuti sul campo, l’operazione può dirsi chiusa con soddisfazione da entrambe le parti.

In attesa delle grandi manovre per rinforzare la rosa in vista del mercato di gennaio, il calciomercato Lazio si muove anche in uscita, con operazioni intelligenti che permettono al club di mantenere equilibrio economico e attenzione sui giovani da valorizzare.

LEGGI ANCHE – Dove vedere in TV Atalanta-Lazio