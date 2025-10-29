Calciomercato Lazio, quale sarà il futuro di Mandas a gennaio? Ecco le ultime novità su di lui - Lazio News 24

Calciomercato Lazio: Mandas verso l’uscita, occhi del Panathinaikos. La situazione

Il calciomercato Lazio si prospetta un periodo intenso e articolato, con la società chiamata a fare prima operazioni in uscita e poi eventuali innesti in entrata. Tra i nomi più caldi sul fronte partenze spicca quello del portiere greco Mandas, che potrebbe lasciare la Capitale dopo un periodo in cui le gerarchie della porta biancoceleste si sono notevolmente modificate.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, per Mandas si è concretizzata una possibilità di ritorno in patria. Il Panathinaikos, infatti, ha manifestato un forte interesse per il giovane portiere greco, deluso dalle prestazioni dell’ex Fiorentina Lafont. La società ellenica vede in Mandas un’alternativa valida e promettente per rafforzare il proprio reparto portieri nella prossima stagione.

Il ritorno di Maurizio Sarri sulla panchina della Lazio ha influito significativamente sulle scelte di formazione e sulle gerarchie tra i pali. Con Provedel tornato protagonista e favorito come titolare, Mandas si trova ora in una posizione di minor utilizzo, limitando le sue possibilità di scendere in campo con regolarità. Questo scenario ha aperto la strada a una possibile partenza durante questa sessione di calciomercato Lazio, anche se le trattative potrebbero incontrare ostacoli legati ai costi del giocatore.

La strategia della Lazio sul mercato, dunque, appare chiara: prima liberare spazio e risorse con eventuali cessioni, poi valutare eventuali rinforzi mirati per rafforzare la rosa senza incidere eccessivamente sul bilancio. L’uscita di Mandas rientrerebbe perfettamente in questo piano, consentendo alla società di ottimizzare la gestione dei portieri e di aprire possibilità per eventuali nuovi arrivi.

Nonostante la complessità dell’operazione, l’interesse del Panathinaikos è un segnale concreto che potrebbe favorire una soluzione favorevole per tutte le parti coinvolte. Mandas avrebbe l’opportunità di rilanciarsi in un campionato conosciuto, mentre la Lazio potrebbe alleggerire il reparto e pianificare al meglio la gestione dei giocatori sotto contratto.

In conclusione, il calciomercato Lazio si muove su più fronti: l’uscita di Mandas rappresenta un tassello importante nella strategia complessiva della società. La gestione attenta delle cessioni e degli acquisti sarà fondamentale per garantire equilibrio tra competitività sportiva e sostenibilità economica, mentre i tifosi restano in attesa di conoscere i futuri sviluppi per la porta e gli altri reparti della squadra biancoceleste.

