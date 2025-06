Calciomercato Lazio, il PSV prova ad affondare il colpo per Tchaouna: Sarri valuta la permanenza a Roma dell’attaccante

Condividi via email

Calciomercato Lazio, dall’Olanda arriva una prima offerta per Tchaouna: le ultime sull’ex Verona e sulla trattativa

Loum Tchaouna alla Lazio non ha mai convinto al 100% ed ora il suo futuro è incerto. A far pendere l’ago della bilancia saranno le offerte che arriveranno. Attualmente, il giocatore è sotto la guida di Maurizio Sarri, il quale vorrebbe recuperare l’ex Verona in vista della prossima stagione di Serie A ma, dal mercato, arrivano novità…

Stando infatti alle parole de la Repubblica, il PSV Eindhoven ha già messo sul piatto una prima offerta di 15 milioni di euro, che prevede un prestito oneroso con obbligo di riscatto al termine della stagione. Una proposta allettante per i capitolini che potranno valutare l’offerta degli olandesi lasciando all’allenatore l’ultima parola.