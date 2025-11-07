Calciomercato Lazio, Provedel grande protagonista. Come cambiano le cose in vista di gennaio? - Lazio News 24

Calciomercato Lazio: Provedel protagonista, Mandas verso la cessione. La situazione attuale

Il 2025 si sta confermando un anno decisivo per la Lazio, tra cambi di allenatore, infortuni e sorprese inaspettate nelle gerarchie della squadra. Dopo l’addio di Baroni e il ritorno di Sarri sulla panchina biancoceleste, la porta è diventata uno dei punti focali del club. Nel corso della stagione, infatti, Ivan Provedel è tornato ad essere il titolare inamovibile tra i pali, confermandosi un vero e proprio protagonista delle ultime giornate di Serie A.

Secondo quanto riportato dal Messaggero, il portiere della Lazio è in grande forma: 43 parate su 50 tiri subiti, numeri che lo pongono ai vertici del campionato. La sua imbattibilità dura ormai da 396 minuti, con cinque clean sheet già registrati in appena due mesi e mezzo, superando le prestazioni dell’anno scorso sotto la guida di Baroni, quando ottenne gli stessi risultati in 29 partite complessive.

Le parate di Provedel hanno salvato più volte la Lazio in gare decisive. Dalla sfida di Bergamo contro Colombo e Lookman, alla parata su David nel match contro la Juventus, fino al salvataggio su Moreo nella partita contro il Pisa, il numero uno biancoceleste ha dimostrato sicurezza e continuità, diventando un punto fermo della squadra di Sarri.

Dall’altra parte, però, il panorama della porta della Lazio ha un volto che cambierà presto: Mandas, attualmente seconda scelta, è destinato molto probabilmente a lasciare il club già nel prossimo Calciomercato Lazio invernale. Il portiere greco aveva conquistato la titolarità il 6 aprile scorso contro l’Atalanta, ma l’ultima apparizione risale alla gara contro il Lecce dell’ultima giornata di campionato. Sarri ha scelto di non alternare più i due portieri, consolidando Provedel come titolare, e spingendo Mandas verso una cessione.

Il club biancoceleste aveva rifiutato lo scorso anno un’offerta da 12 milioni del Wolverhampton, puntando a valorizzare ulteriormente il cartellino di Mandas. Ora, però, il suo valore di mercato si è ridotto a circa 7-8 milioni, e la cessione diventa fondamentale non solo per consentire al portiere di trovare più spazio, ma anche per ristabilire equilibrio economico-finanziario all’interno della società.

Il Calciomercato Lazio di gennaio sarà quindi cruciale: la conferma di Provedel come leader difensivo e la partenza di Mandas rappresentano scelte strategiche per il presente e il futuro della squadra, che punta a consolidare la propria posizione in campionato e a rinforzare la rosa in vista della seconda parte della stagione.

