Calciomercato Lazio, pronta una mega rivoluzione in casa biancoceleste! La situazione non lascia dubbi - Lazio News 24

 Calciomercato Lazio, pronta una mega rivoluzione in casa biancoceleste! La situazione non lascia dubbi
Calciomercato Lazio, pronta una mega rivoluzione in casa biancoceleste! La situazione non lascia dubbi

5 ore ago

Ci Roma 19/03/2023 - campionato di calcio serie A / Lazio-Roma / foto Carmelo Imbesi/Image Sport nella foto: Claudio Lotito

Tra trattative, cessioni e nuovi obiettivi, la Lazio prepara le strategie per un mercato di gennaio decisivo.

Il calciomercato della Lazio continua a essere al centro dell’attenzione, con numerose trattative, ipotesi e valutazioni che coinvolgono sia i giocatori attualmente in rosa sia diversi profili individuati dalla dirigenza.

Tra i temi più discussi figura il possibile scambio tra Noslin e Ilic, una soluzione che resta sul tavolo e che potrebbe concretizzarsi già nella sessione invernale. L’ex tecnico Agostinelli, intervenuto a Radiosei, ha sottolineato l’apprezzamento di Sarri per Ilic e la necessità per la Lazio di inserire un profilo capace di creare gioco, citando Samardzic come esempio ideale.Parallelamente, prosegue la riflessione sul futuro di Guendouzi, al centro delle attenzioni di diversi club, soprattutto dalla Premier League.

La sua eventuale cessione rappresenterebbe una chiave per finanziare nuovi arrivi a centrocampo, reparto che Sarri considera prioritario per migliorare l’equilibrio della squadra. Anche Dele-Bashiru e Basic vengono monitorati attentamente, con l’idea di valutare possibili uscite in vista di gennaio.Un altro nome ricorrente è quello di Insigne, che rimane un’opzione concreta per rinforzare l’attacco. Sarri lo considera un profilo adatto alle sue idee di gioco, anche se la società procede con cautela per non appesantire il bilancio.

Nel frattempo, restano aperte diverse piste di mercato: da Oyarzabal, sogno difficile per costi e concorrenza, ai giovani talenti Watson e Fernandez, osservati in ottica futura.Sul fronte delle cessioni, prende forma anche la possibilità di un addio di Mandas, seguito con insistenza dalla Fiorentina e da alcuni club inglesi. Il portiere potrebbe lasciare già a gennaio, complice la volontà di ottenere più spazio.In questo quadro complesso, la Lazio lavora per conciliare esigenze tecniche, sostenibilità economica e richieste del proprio allenatore. Le prossime settimane saranno decisive per definire strategie e priorità in vista del mercato invernale.

