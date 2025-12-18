Calciomercato Lazio, sprint tra attese e incastri: prima le cessioni, poi attesi due colpi! Ecco quali sono i principali obiettivi dei biancocelesti per gennaio

Lo sprint è iniziato, ma il mercato della Lazio resta sospeso tra sorpassi, controsorpassi e possibili nuovi inserimenti. Tutto, inevitabilmente, ruota attorno a un verdetto che a Formello attendono con crescente attenzione: quello della Commissione Atelli, destinato a stabilire i reali margini di manovra per la sessione di gennaio. In attesa di risposte definitive, però, due nomi restano cerchiati in rosso sul taccuino del direttore sportivo Angelo Fabiani e trovano il gradimento di Maurizio Sarri, allenatore biancoceleste: Lazar Samardzic e Marco Brescianini, entrambi attualmente all’Atalanta.

Come riportato da Il Corriere dello Sport questo momento, il profilo più caldo sembra essere quello di Brescianini, centrocampista classe 2000. Poco spazio fin qui nella stagione nerazzurra, ma caratteristiche perfettamente in linea con le richieste di Sarri: mezz’ala di fisico e inserimento, capace di attaccare l’area, con buona intensità, passo e una discreta confidenza con il gol. Un profilo completo, utile nelle due fasi, e con una valutazione inferiore rispetto a quella di Samardzic, aspetto tutt’altro che secondario in una fase in cui ogni operazione deve essere attentamente ponderata. A rendere la pista più percorribile c’è anche il canale degli agenti: Brescianini fa parte della scuderia di Beppe Riso, lo stesso procuratore di Cataldi e Rovella, un rapporto già rodato. L’ostacolo potrebbe arrivare dal Cagliari, dove opera Guido Angelozzi, direttore sportivo che conosce bene il giocatore dai tempi del Frosinone e che vorrebbe portarlo in Sardegna.

Per Samardzic, trequartista serbo classe 2002, il discorso è diverso: qualità indiscutibili, conoscenza della Serie A e pieno apprezzamento da parte di Sarri, ma valutazione più alta e concorrenza inevitabilmente maggiore. Resta una pista valida, ma al momento meno favorita. Sullo sfondo c’è anche Ivan Ilic, centrocampista del Torino, ma l’ipotesi di scambio con Noslin non è più contemplata dopo la conferma dell’olandese.

Prima di tutto, però, serviranno delle cessioni. Dele-Bashiru, centrocampista nigeriano, piaceva all’Atalanta in estate; Belahyane è considerato fuori dal progetto; da valutare anche Nuno Tavares, seguito dall’Arabia Saudita con offerte tra i 15 e i 18 milioni, e soprattutto Valentín Castellanos, attaccante argentino seguito dal Flamengo e dal River Plate, con possibili nuovi scenari proprio legati all’Atalanta.

Tutto resta rinviato. Le manovre di gennaio dipenderanno dal verdetto della Commissione Atelli, atteso dopo la riunione definitiva del 20 dicembre e la successiva comunicazione della FIGC. La Lazio, che ha depositato i documenti il 30 novembre, aspetta. E con lei, aspetta tutto il mercato.

LEGGI ANCHE – Ultimissime Calciomercato Lazio | Trattative | Ultim’ora