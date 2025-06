Calciomercato Lazio, previsto per oggi un nuovo summit per discutere delle ultime trattative: i dettagli

Condividi via email

Calciomercato Lazio, ecco quali saranno le tematiche affrontate nel vertice biancoceleste di oggi pomeriggio: le ultime

Nella giornata di oggi è previsto il terzo incontro tra il direttore sportivo Fabiani ed il tecnico Sarri a Castelfranco di Sopra, in Toscana. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, quello di oggi sarà il primo summit focalizzato esclusivamente sul calciomercato Lazio.

Infatti quelli tenuti nei giorni scorsi sono serviti a tutelare i giocatori fondamentali, valutare i rientri dai prestiti e pianificare il futuro in vista dell’inizio della nuova stagione. per quanto concerne l’appuntamento di oggi l’allenatore ha voluto mettere in chiaro quali siano i ruoli che ha bisogno di rinforzare.

In particolare si tratta dell’acquisto di terzini, una mezzala aggiuntiva e un attaccante, quest’ultimo possibile solo se Castellanos dovesse partire, anche se la società lo considera incedibile. Staremo a vedere quali saranno le mosse degli aquilotti per la prossima stagione di Serie A.