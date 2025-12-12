Calciomercato Lazio, quel giocatore potrebbe fare al caso della squadra biancoceleste. Il punto

Calciomercato Lazio: Pinamonti torna nel mirino per rinforzare l’attacco. La società biancoceleste valuta la situazione.

Nel Calciomercato Lazio di gennaio si prospetta un intervento deciso da parte della dirigenza biancoceleste, intenzionata a dare una svolta al reparto offensivo messo a disposizione di Maurizio Sarri. L’allenatore, infatti, non sarebbe soddisfatto del rendimento offerto finora da Dia e Castellanos, entrambi ritenuti lontani dal garantire quel contributo realizzativo necessario per le ambizioni stagionali della squadra. Per questo motivo, il club ha riaperto diversi dossier relativi a potenziali rinforzi, e tra i nomi presenti sul taccuino del direttore sportivo Angelo Fabiani torna a spiccare quello di Andrea Pinamonti, attaccante del Sassuolo.

Il nome di Pinamonti non è affatto nuovo in ottica Calciomercato Lazio. Già nella scorsa estate, infatti, l’attaccante era stato accostato con insistenza alla società capitolina, in un periodo in cui i biancocelesti valutavano diverse opzioni per rafforzare il reparto avanzato. Quel tentativo si era poi arenato a causa del blocco del mercato, ma l’apprezzamento per il giocatore non è mai realmente svanito. Ora, con l’arrivo della sessione invernale e con i problemi realizzativi che stanno emergendo con sempre maggiore evidenza, l’ipotesi di un suo trasferimento torna d’attualità.

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, Pinamonti sta vivendo una buona prima parte di stagione con il Sassuolo, distinguendosi per continuità e leadership nel reparto offensivo neroverde. Tuttavia, gennaio potrebbe rappresentare per lui il momento giusto per un cambio di scenario, soprattutto se a bussare alla porta sarà un club con ambizioni superiori. La Lazio, dal canto suo, si ha già iscritto alla corsa, consapevole che l’arrivo di un centravanti prolifico è una priorità assoluta per dare respiro all’attacco e offrire nuove soluzioni tattiche a Sarri.

La concorrenza, però, è tutt’altro che morbida. Sul classe 1999 ci sono anche formazioni importanti come Milan e West Ham, pronte a muoversi se dovessero presentarsi le giuste condizioni economiche. Il Calciomercato Lazio di gennaio potrebbe dunque trasformarsi in una corsa serrata per assicurarsi un giocatore considerato già pronto per un ruolo da protagonista. Molto dipenderà dalle scelte del Sassuolo e dalla volontà del calciatore, ma a Formello la candidatura di Pinamonti rimane più attuale che mai.

