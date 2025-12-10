 Calciomercato Lazio, per l'attacco: ipotesi Pinamonti
Calciomercato Lazio, nuovo nome per l’attacco biancoceleste: ipotesi Pinamonti per Sarri. Il centravanti del Sassuolo prende quota per il dopo Castellanos

La Lazio attende il via libera per tornare ad operare sul mercato di gennaio, ma a Formello si ragiona già sul possibile rinforzo per il reparto offensivo. E tra i nomi valutati, quello di Andrea Pinamonti sta assumendo un peso sempre maggiore.

Il centravanti classe 1999, oggi al Sassuolo, piace da tempo alla dirigenza biancoceleste e — come riportato da Il Corriere dello Sport — è uno dei profili più graditi per la sostituzione di Taty Castellanos, che resta il sacrificato designato per finanziare il mercato. Solo con la sua cessione, infatti, la Lazio potrà affondare il colpo per un nuovo attaccante.

Pinamonti rappresenta un’opzione credibile per caratteristiche e margini di crescita: attaccante fisico, duttile, con esperienza significativa in Serie A tra Inter, Empoli e Sassuolo. Un profilo che Sarri considera compatibile con la sua idea di gioco, soprattutto se l’eventuale budget non dovesse permettere operazioni più onerose.

In parallelo resiste anche la pista Raspadori, ma il focus si sta spostando sempre più sul numero 9 neroverde, che potrebbe diventare l’obiettivo principale se si apriranno le condizioni economiche per trattare.

Tutto resta legato alla vendita di Castellanos, ma una cosa è chiara: Pinamonti è entrato con decisione nei piani biancocelesti per l’attacco del 2026.

