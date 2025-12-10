Calciomercato
Calciomercato Lazio, nuovo nome per l’attacco biancoceleste: ipotesi Pinamonti per Sarri. Il centravanti del Sassuolo prende quota per il dopo Castellanos
Calciomercato Lazio, nuovo nome per l’attacco biancoceleste: in caso di addio di Castellanos c’è anche Andrea Pinamonti come ipotesi per Sarri
La Lazio attende il via libera per tornare ad operare sul mercato di gennaio, ma a Formello si ragiona già sul possibile rinforzo per il reparto offensivo. E tra i nomi valutati, quello di Andrea Pinamonti sta assumendo un peso sempre maggiore.
Il centravanti classe 1999, oggi al Sassuolo, piace da tempo alla dirigenza biancoceleste e — come riportato da Il Corriere dello Sport — è uno dei profili più graditi per la sostituzione di Taty Castellanos, che resta il sacrificato designato per finanziare il mercato. Solo con la sua cessione, infatti, la Lazio potrà affondare il colpo per un nuovo attaccante.
Pinamonti rappresenta un’opzione credibile per caratteristiche e margini di crescita: attaccante fisico, duttile, con esperienza significativa in Serie A tra Inter, Empoli e Sassuolo. Un profilo che Sarri considera compatibile con la sua idea di gioco, soprattutto se l’eventuale budget non dovesse permettere operazioni più onerose.
In parallelo resiste anche la pista Raspadori, ma il focus si sta spostando sempre più sul numero 9 neroverde, che potrebbe diventare l’obiettivo principale se si apriranno le condizioni economiche per trattare.
Tutto resta legato alla vendita di Castellanos, ma una cosa è chiara: Pinamonti è entrato con decisione nei piani biancocelesti per l’attacco del 2026.
LEGGI ANCHE – Ultimissime Calciomercato Lazio | Trattative | Ultim’ora
News
Lazio Roma, dolci ricordi! Quel derby vinto 3-0 il 10 dicembre 2006: ecco il ricordo del club
Lazio Roma, che bellissimi ricordi! Un derby indimenticabile vinto 3-0 il 10 dicembre 2006: ecco il ricordo dei biancocelesti Domenica...
Arbitro Parma Lazio, annunciata la designazione dell’AIA per la 15a giornata di Serie A: questa la squadra a cui è stata affidata la direzione del match!
Arbitro Parma Lazio, annunciata la designazione dell’AIA per la 15a giornata di Serie A: questa la squadra arbitrale che dirigerà...
Calciomercato Lazio, dalla Spagna si osserva il Cucho Hernandez! L’attaccante del Betis possibile rinforzo: le sue caratteristiche sono adatte a Sarri?
Calciomercato Lazio, dalla Spagna si osserva il Cucho Hernandez! Il Messaggero fa il nome del colombiano come possibile rinforzo per...
video
Lazio Juve, Marchisio analizza: «Serie A? Negli anni si sta riequilibrando a un livello medio, non più alto. Tudor? Bisogna dargli fiducia» – VIDEO
Marchisio si è raccontato a Torino in occasione dell’evento Rigenerate Care, condividendo pensieri e riflessioni da ex centrocampista bianconero Claudio...