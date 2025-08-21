Calciomercato Lazio: Pellegrini cambia agente. Lotito lo lascerebbe andare solo per questa offerta

Calciomercato Lazio: Pellegrini cambia agente… Il terzino si sta guardando attorno? Lotito lo lascerebbe andare solo per questa offerta

Una novità significativa scuote gli ultimi giorni del calciomercato in casa Lazio e riguarda il futuro di Luca Pellegrini. Con una mossa a sorpresa, a pochissimi giorni dal gong finale della sessione estiva, il terzino sinistro ha deciso di cambiare la propria rappresentanza. Come riportato da Il Corriere dello Sport, Pellegrini ha lasciato la potente scuderia di Enzo Raiola per affidarsi alla You First, agenzia internazionale nota a Formello per aver curato per anni gli interessi di una figura iconica come Luis Alberto e per aver recentemente stretto un legame con il portiere Mandas tramite il procuratore Tavano.

Questo cambio di procura, avvenuto in un momento così strategico, alimenta inevitabilmente delle riflessioni sul suo futuro a medio-lungo termine. Sebbene la Lazio abbia la necessità conclamata di sfoltire la rosa, soprattutto in vista della sessione di mercato di gennaio, un addio di Pellegrini nell’immediato appare uno scenario decisamente complicato. Il motivo è puramente tecnico e strategico: con l’arrivo di Nuno Tavares, Pellegrini rappresenta l’unica altra opzione di ruolo, essendo l’altro solo mancino naturale a disposizione di Sarri per presidiare la corsia sinistra. Privarsi di lui significherebbe creare una lacuna numerica e di alternative in una zona nevralgica del campo.

Inoltre, le condizioni poste dal presidente Claudio Lotito per un’eventuale cessione sono estremamente rigide e quasi proibitive per una trattativa lampo di fine agosto. Il patron biancoceleste, infatti, valuterebbe un addio del giocatore solo di fronte a un’offerta non inferiore ai 4 milioni di euro per il cartellino. A questa cifra si aggiunge una condizione non negoziabile: il club acquirente dovrebbe farsi carico integralmente del pesante ingaggio del calciatore, pari a 2,4 milioni di euro netti a stagione, senza alcuna partecipazione da parte della Lazio.

Considerando il tempo ormai risicato e le condizioni economiche poste, è quasi impossibile che possano materializzarsi proposte di questo tipo prima della chiusura del mercato. La mossa di Pellegrini, dunque, sembra più una preparazione per il futuro, magari in vista della finestra invernale, piuttosto che il preludio a una partenza imminente. Per ora, il suo destino sembra essere quello di rimanere a Roma, come preziosa alternativa sulla fascia sinistra.