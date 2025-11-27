Calciomercato Lazio, il sogno è Oyarzabal! Sarri vuole l’attaccante spagnolo della Real Sociedad, ma la situazione economica complica l’operazione. I dettagli

 Calciomercato Lazio, il sogno è Oyarzabal! I dettagli
2 ore ago

Calciomercato Lazio, Oyarzabal nel mirino: Sarri sogna il centravanti della Spagna e della Real Sociedad, ma l’operazione resta complica. I dettagli

Maurizio Sarri ha un sogno per il suo attacco e si chiama Mikel Oyarzabal, classe 1997, stella della Real Sociedad e del calcio spagnolo. Il giovane attaccante, che gioca sia come ala che come punta centrale, è uno dei protagonisti della nazionale spagnola campione d’Europa. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, Oyarzabal rappresenta il grande obiettivo per rinforzare l’attacco biancoceleste, ma la sua acquisizione appare complessa, soprattutto a causa delle difficoltà economiche della Lazio.

Con la mancanza di ricavi europei, la Lazio è costretta a fare i conti con una situazione finanziaria complicata. Il club dovrà generare almeno 30 milioni di euro di plusvalenze entro gennaio per non superare il limite dell’81% del costo del lavoro allargato. Questo scenario impone sacrifici, e l’acquisto di un giocatore del calibro di Oyarzabal, che ha un valore di mercato elevato, sembra un’impresa ardua. Sarri dovrà adattarsi a una strategia di mercato che privilegi giovani talenti a basso costo o svincolati, rendendo improbabile l’ingaggio di un big come il centravanti della Real Sociedad.

Castellanos intanto è tornato a disposizione dopo un mese e mezzo di stop per un infortunio muscolare. Il suo ritorno è un buon segno per Sarri, che ha faticato senza l’argentina. Tuttavia, il sogno di Oyarzabal resta il vero obiettivo del tecnico toscano per rinforzare l’attacco biancoceleste.

