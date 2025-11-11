 Calciomercato Lazio, per gennaio occhi in Spagna!
Connect with us

News

Calciomercato Lazio, per gennaio occhi in Spagna per la difesa! Torna di moda un vecchio pupillo biancoceleste: ecco di chi si tratta

Lazio Women News

Biglietti Roma Lazio Women, al via la vendita dei tagliandi per la sfida contro i giallorossi: tutti i dettagli

News

Mancini Al Sadd, l'ex ct della Nazionale pronto a iniziare la sua avventura: contratto da 4,5 milioni e staff in costruzione. Nello staff anche quest'ex Lazio!

News

Lazio, buon compleanno a Diego Fuser: l'ex centrocampista biancoceleste spegne 57 candeline. Gli auguri della società

News

Lazio, Maurizio Sarri spinge per l'acquisto di quel giocatore. Ecco la situazione in vista di gennaio

News

Calciomercato Lazio, per gennaio occhi in Spagna per la difesa! Torna di moda un vecchio pupillo biancoceleste: ecco di chi si tratta

Lazio news 24

Published

2 ore ago

on

By

Fabiani
Fabiani

Calciomercato Lazio, Sarri guarda al mercato per migliorare la rosa biancoceleste: occhi in Spagna per rafforzare il reparto arretrato

In attesa di chiarimenti sul mercato di gennaio, la Lazio continua a monitorare diversi profili per rinforzare la propria rosa. Maurizio Sarri, consapevole delle necessità della squadra, ha espressamente chiesto almeno quattro acquisti, tra cui uno in difesa. E proprio su questo fronte spunta un nome che già era stato accostato ai biancocelesti in passato: Kike Salas, centrale difensivo spagnolo di proprietà del Siviglia.

Secondo quanto riportato dal portale spagnolo Orgullo Biri, la Lazio avrebbe mostrato interesse per il classe 2002, che ha visto il suo minutaggio ridursi significativamente sotto la guida del tecnico Matías Almeyda. Salas ha una clausola rescissoria da 50 milioni di euro, ma la sua valutazione attuale è scesa a circa 8 milioni a causa delle poche presenze in questa stagione.

Lazio in trattativa per un prestito con diritto di riscatto

Il club biancoceleste avrebbe già richiesto informazioni per un possibile prestito con diritto di riscatto, ma per ora non ci sarebbero stati passi concreti. La situazione del giovane difensore potrebbe essere definita a gennaio, quando il mercato aprirà ufficialmente.

Con l’obiettivo di migliorare la sua retroguardia, la Lazio sembra pronta a puntare su un giovane talento che potrebbe portare maggiore solidità al reparto difensivo, ma restano da capire i termini dell’eventuale trattativa con il Siviglia.

LEGGI ANCHE – Ultimissime Calciomercato Lazio | Trattative | Ultim’ora

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.