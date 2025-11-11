Calciomercato Lazio, per gennaio occhi in Spagna per la difesa! Torna di moda un vecchio pupillo biancoceleste: ecco di chi si tratta

Calciomercato Lazio, Sarri guarda al mercato per migliorare la rosa biancoceleste: occhi in Spagna per rafforzare il reparto arretrato

In attesa di chiarimenti sul mercato di gennaio, la Lazio continua a monitorare diversi profili per rinforzare la propria rosa. Maurizio Sarri, consapevole delle necessità della squadra, ha espressamente chiesto almeno quattro acquisti, tra cui uno in difesa. E proprio su questo fronte spunta un nome che già era stato accostato ai biancocelesti in passato: Kike Salas, centrale difensivo spagnolo di proprietà del Siviglia.

Secondo quanto riportato dal portale spagnolo Orgullo Biri, la Lazio avrebbe mostrato interesse per il classe 2002, che ha visto il suo minutaggio ridursi significativamente sotto la guida del tecnico Matías Almeyda. Salas ha una clausola rescissoria da 50 milioni di euro, ma la sua valutazione attuale è scesa a circa 8 milioni a causa delle poche presenze in questa stagione.

Lazio in trattativa per un prestito con diritto di riscatto

Il club biancoceleste avrebbe già richiesto informazioni per un possibile prestito con diritto di riscatto, ma per ora non ci sarebbero stati passi concreti. La situazione del giovane difensore potrebbe essere definita a gennaio, quando il mercato aprirà ufficialmente.

Con l’obiettivo di migliorare la sua retroguardia, la Lazio sembra pronta a puntare su un giovane talento che potrebbe portare maggiore solidità al reparto difensivo, ma restano da capire i termini dell’eventuale trattativa con il Siviglia.

