Calciomercato Lazio, si guarda in Liga! Obiettivo Puerta per il centrocampo: le novità

Calciomercato Lazio, il club biancoceleste monitora il centrocampista colombiano del Racing Santander. Le novità

Il calciomercato della Lazio si tinge di colori sudamericani. La dirigenza biancoceleste, sempre attenta ai giovani talenti emergenti nel panorama internazionale, avrebbe messo nel mirino un nuovo rinforzo per il centrocampo: si tratta di Gustavo Puerta, gioiello colombiano attualmente in forza al Racing Santander.

L’indiscrezione è stata lanciata dal noto esperto di mercato Gianluigi Longari attraverso un post sul proprio profilo X, confermando che il club di Claudio Lotito ha già effettuato i primi sondaggi esplorativi per capire la fattibilità dell’operazione.

La Lazio punta Puerta

Nonostante la giovane età, Gustavo Puerta si sta imponendo come uno dei profili più interessanti della Segunda División spagnola. Centrocampista moderno classe 2003, dotato di ottima visione di gioco e temperamento, ha attirato l’attenzione dei capitolini che vedono in lui l’investimento ideale per dare nuova linfa alla mediana. I biancocelesti avrebbero già chiesto informazioni dettagliate al club proprietario del cartellino, il Racing Santander, per anticipare la folta concorrenza.

Concorrenza dalla Liga per Gustavo Puerta

La strada che porta al talento colombiano non è però priva di ostacoli. Oltre all’interesse della Lazio, si registra un forte pressing da parte di diversi club della Liga. Molte società iberiche hanno infatti avuto modo di osservare da vicino la crescita esponenziale del giocatore, pronti a presentare offerte concrete per trattenere il giocatore in Spagna, garantendogli un salto di categoria immediato.

Il futuro di Gustavo Puerta

In questo scenario, la volontà del calciatore giocherà un ruolo fondamentale. Puerta sta valutando con estrema attenzione ogni opzione, cercando la soluzione migliore per la propria “traiettoria professionale”.

