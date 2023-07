Calciomercato Lazio, sale Lukebakio: Sarri ha dato l'ok. E la valutazione...

Calciomercato Lazio, si intensificano i contatti per Lukebakio, attaccante in uscita dall’Herta Berlino. Sarri ha dato l’ok

L’uscita di Milinkovic-Savic ha di fatto acceso il calciomercato Lazio. Come riferito dal Corriere dello Sport infatti, nelle ultime ore si sarebbero intensificati i contatti con l’Herta Berlino per Lukebakio, jolly belga di 25 anni per il quale Sarri avrebbe già dato l’ok.

Ci sono stati anche degli incontri a Formello negli ultimi giorni. Il suo cartellino viene valutato 12 milioni di euro. Aggiornamenti sono attesi nei prossimi giorni.