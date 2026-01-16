Calciomercato Lazio, sfuma l’obiettivo di Fabiani! Accordo trovato per il centrocampista

Calciomercato Lazio, fallisce un colpo dei capitolini: il centrocampista vola in Premier League chiudendo de facto la trattativa con i capitolini

Sfuma definitivamente un obiettivo del calciomercato Lazio. Come confermato su X dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, il Bournemouth ha chiuso l’operazione per l’arrivo di Alex Toth dal Ferencváros.

L’accordo tra i due club è stato raggiunto sulla base di 12 milioni di euro più 3 milioni di bonus, cifra che ha permesso al club inglese di superare la concorrenza e di chiudere rapidamente la trattativa. Il centrocampista ungherese, classe 2005, era finito anche nel mirino della Lazio, con il direttore sportivo Fabiani che lo aveva individuato come uno dei profili ideali per rinforzare il reparto di mezzo durante il mercato invernale.

L’inserimento deciso del Bournemouth ha però cambiato lo scenario. La Premier League ha rappresentato un fattore determinante nella scelta finale del giocatore, che proseguirà quindi la propria crescita in Inghilterra. Per la Lazio si tratta di una pista ormai chiusa, che costringe il club biancoceleste a rivedere le proprie strategie in entrata.

La dirigenza capitolina continua infatti a lavorare su altri profili per completare il centrocampo, consapevole della necessità di aggiungere qualità e soluzioni alternative alla rosa a disposizione di Sarri. Il nome di Toth, seguito a lungo, viene dunque depennato dalla lista, mentre il calciomercato Lazio resta in movimento alla ricerca dell’occasione giusta nelle ultime settimane della sessione invernale.

LEGGI ANCHE: Conferenza stampa Taylor: «La Lazio è un grande club con un ottimo progetto! La squadra mi impressiona e…»