 Calciomercato Lazio, a gennaio obiettivo un centrocampista
Connect with us

Calciomercato

Calciomercato Lazio, la formazione biancoceleste cercherà rinforzi a gennaio: niente centravanti, l'obiettivo è un centrocampista che faccia questo!

Calciomercato

Castellanos Lazio, il Flamengo torna sull'attaccante? Dal Brasile sicuri sulla mossa del club rossonero, ma la decisione dei biancocelesti è fissa

Calciomercato

Calciomercato Lazio, dal Brasile sicuri: il Flamengo torna alla carica per quel giocatore biancoceleste! A gennaio ci riproveranno, ma resta un ostacolo

Calciomercato

Calciomercato Lazio, Sarri ha deciso i calciatori che non fanno più parte del progetto: presto l'incontro con Fabiani per definire la strategia

Calciomercato Ultimissime Lazio

Calciomercato Lazio LIVE: tutti gli aggiornamenti sulle trattative dei biancocelesti! Le ultime da Formello

Calciomercato

Calciomercato Lazio, la formazione biancoceleste cercherà rinforzi a gennaio: niente centravanti, l’obiettivo è un centrocampista che faccia questo!

Lazio news 24

Published

30 minuti ago

on

By

Fabiani
Fabiani

Calciomercato Lazio, la formazione biancoceleste cercherà rinforzi a gennaio: l’obiettivo è un centrocampista che faccia questo!

Il giornalista di Sky Sport, Matteo Petrucci, è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per analizzare la situazione in casa Lazio in vista della sfida di domenica contro l’Inter a San Siro. L’inviato ha fatto il punto sugli infortuni che stanno condizionando la preparazione della squadra di Maurizio Sarri, oltre a soffermarsi sulle prospettive del club in vista della finestra di mercato invernale.

Secondo Petrucci, la priorità dei biancocelesti al momento resta quella di gestire le energie e recuperare i giocatori chiave in vista di un calendario fitto e impegnativo. Tuttavia, a gennaio non si escludono possibili movimenti, anche se tutto dipenderà dalle possibilità economiche del club e dagli equilibri da mantenere nello spogliatoio.

Nel suo intervento, il giornalista ha spiegato che il mercato sarà improntato alla concretezza e agli equilibri interni dicendo che per il mercato si valuteranno le priorità e le possibilità economiche, sarà un mercato basato sugli incastri e per Sarri il problema non è il centravanti. Basic sta facendo bene e Vecino sta tornando a pieno regime, Sarri comunque se potesse un centrocampista con più gol lo prenderebbe.

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.