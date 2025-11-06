Calciomercato Lazio, la formazione biancoceleste cercherà rinforzi a gennaio: niente centravanti, l’obiettivo è un centrocampista che faccia questo!

Calciomercato Lazio, la formazione biancoceleste cercherà rinforzi a gennaio: l’obiettivo è un centrocampista che faccia questo!

Il giornalista di Sky Sport, Matteo Petrucci, è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per analizzare la situazione in casa Lazio in vista della sfida di domenica contro l’Inter a San Siro. L’inviato ha fatto il punto sugli infortuni che stanno condizionando la preparazione della squadra di Maurizio Sarri, oltre a soffermarsi sulle prospettive del club in vista della finestra di mercato invernale.

Secondo Petrucci, la priorità dei biancocelesti al momento resta quella di gestire le energie e recuperare i giocatori chiave in vista di un calendario fitto e impegnativo. Tuttavia, a gennaio non si escludono possibili movimenti, anche se tutto dipenderà dalle possibilità economiche del club e dagli equilibri da mantenere nello spogliatoio.

Nel suo intervento, il giornalista ha spiegato che il mercato sarà improntato alla concretezza e agli equilibri interni dicendo che per il mercato si valuteranno le priorità e le possibilità economiche, sarà un mercato basato sugli incastri e per Sarri il problema non è il centravanti. Basic sta facendo bene e Vecino sta tornando a pieno regime, Sarri comunque se potesse un centrocampista con più gol lo prenderebbe.