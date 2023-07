Calciomercato Lazio, c’è un nome in pole per l’attacco! Ultimissime

Calciomercato Lazio, Taty Castellanos è il nome in pole per l’attacco biancoceleste della prossima stagione: le ultime

Come riferito da Gianluca Di Marzio, c’è un nome in pole per calciomercato Lazio per quanto riguarda il reparto d’attacco.

I biancocelesti avrebbero deciso di affondare per Taty Castellanos, centravanti del New York City nell’ultima stagione in prestito al Girona (con 13 gol all’attivo). La valutazione è di 12 milioni di euro.