Calciomercato Lazio, nel mirino Arnau Martinez del Girona: sfida alla Fiorentina. Tutti i dettagli del possibile colpo di gennaio

La Lazio guarda già al mercato di gennaio, in attesa di capire se il blocco imposto la scorsa estate sarà rimosso del tutto o solo in parte. Nel frattempo, iniziano a circolare i primi nomi sul taccuino del direttore sportivo Angelo Fabiani e del presidente Claudio Lotito.

Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo El Nacional, uno degli obiettivi principali sarebbe Arnau Martinez, terzino destro classe 2003 in forza al Girona. Il giovane difensore, cresciuto nel settore giovanile del Barcellona e considerato uno dei prospetti più interessanti della Liga, ha già collezionato tre presenze in campionato in questa stagione. Dotato di buona tecnica, velocità e capacità di spinta sulla fascia, Martinez è apprezzato anche per la sua duttilità tattica, potendo essere impiegato sia in una difesa a quattro che come esterno a tutta fascia.

Lazio e Fiorentina pronte alla sfida

Non solo i biancocelesti sono interessati al giocatore: anche la Fiorentina di Pioli avrebbe messo gli occhi su Martinez. Per portarlo in Serie A, però, servirà un’offerta importante: il Girona valuta il suo cartellino intorno ai 20 milioni di euro. Una cifra significativa, soprattutto per la Lazio, che deve fare i conti con le limitazioni economiche e regolamentari derivanti dal blocco del mercato estivo.

Il precedente con Dovbyk e la Roma

Il Girona, protagonista di un’ottima stagione in Liga, potrebbe comunque essere disposto a cedere un altro pezzo pregiato alla Serie A. Non sarebbe la prima volta: in estate, infatti, l’attaccante ucraino Artem Dovbyk è passato alla Roma, dimostrando come il club catalano non sia restio a trattare con le squadre italiane.

Prospettive per gennaio

Per la Lazio, l’arrivo di Arnau Martinez rappresenterebbe un investimento mirato per rinforzare la corsia destra, dove serve un profilo giovane, di qualità e con margini di crescita. Molto dipenderà dalla decisione della FIGC sullo sblocco del mercato: in caso di via libera, Fabiani potrebbe tentare l’affondo già nelle prime settimane di gennaio, cercando di battere la concorrenza della Fiorentina.

Con il futuro di Martinez ancora incerto, il suo nome è destinato a restare caldo nelle prossime settimane, alimentando le voci di un possibile duello di mercato tutto italiano.