Calciomercato Lazio, spunta un nuovo nome per rinforzare il centrocampo, ma c’è la concorrenza della Roma. Le ultime

Calciomercato Lazio: la dirigenza biancoceleste ha messo gli occhi su un centrocampista della Serie A. Ecco chi è il nuovo obiettivo

In attesa di scoprire chi sarà il prossimo allenatore, il calciomercato Lazio si porta avanti e va alla ricerca di occasioni per migliorare la rosa. Sul taccuino di Fabiani, sarebbe finito il nome di Mario Pasalic, in scadenza a fine giugno con l’Atalanta.

Secondo Alfredo Pedullà, però, sull’ex Milan ci sarebbe anche la Roma. Il classe ’95 potrebbe lasciare Bergamo tra poco più di un mese, alla ricerca di nuovi stimoli, magari proprio nella capitale.