Calciomercato Lazio: nuova offerte del Valencia per Patric

Secondo TMW il Valencia avrebbe presentato una nuova offerta per Patric. Il difensore a giugno si libererà a zero

La Lazio in estate dovrà rivoluzionare la difesa. Detto di Luiz Felipe – promesso sposto al Betis Siviglia – l’altro centrale che lascerà Formello a giugno sarà Patric.

Dopo l’offerta presentata a gennaio, e rifiutata dalla società biancoceleste, il Valencia negli ultimi giorni ha presentato una nuova offerta per il centrale di difesa classe ’93 in scadenza di contratto. Un’offerta che, per ora, non soddisfa le richieste del giocatore, ma conferma di un interesse ancora vivo. Lo riporta TMW.