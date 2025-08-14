Calciomercato Lazio: Noslin tagliato? C’è un modo per preservare l’investimento. Valutazioni in corso sul futuro dell’attaccante

A Formello, i giorni che precedono Ferragosto sono carichi di riflessioni e calcoli strategici. Mentre la squadra affina la preparazione in vista dell’esordio in campionato, il tecnico Maurizio Sarri e la dirigenza della Lazio sono alle prese con il complesso puzzle della lista per la Serie A. Il problema dell’esubero numerico impone scelte dolorose e, tra i principali indiziati al taglio, spicca il nome dell’attaccante olandese Tijjani Noslin.

Sulla carta, la sua esclusione sembrerebbe la più logica. Nelle gerarchie offensive stabilite durante il ritiro estivo, Noslin appare attualmente come il settimo uomo, superato anche da un Matteo Cancellieri apparso in grande spolvero. In un reparto che vanta diverse opzioni, il sacrificio di un giocatore sembrerebbe inevitabile per rientrare nei limiti regolamentari. Tuttavia, la situazione è molto più sfumata di quanto suggerisca la semplice matematica e impone una valutazione più profonda dei rischi e delle opportunità a medio-lungo termine.

A frenare una decisione affrettata ci sono infatti tre variabili cruciali che potrebbero trasformare un esubero di oggi in una risorsa preziosa domani. In primo luogo, le condizioni di Gustav Isaksen: il danese sta ancora recuperando la forma migliore dopo aver perso parte della preparazione a causa della mononucleosi, e non è garantito che possa essere al 100% sin dalle prime giornate. In secondo luogo, c’è la carta d’identità di Pedro: a 38 anni compiuti, lo spagnolo è un campione in grado di decidere le partite, ma la sua gestione richiederà un’attenzione particolare per preservarne l’integrità fisica lungo l’arco di un’intera stagione. Infine, un fattore determinante sarà l’assenza di Boulaye Dia, che a metà dicembre lascerà la squadra per rispondere alla convocazione per la Coppa d’Africa, creando un vuoto nel reparto offensivo per oltre un mese.

In questo scenario, privarsi a cuor leggero di una punta in più come Noslin potrebbe rivelarsi una mossa azzardata. L’alternativa al taglio netto esiste: il giocatore ha diversi estimatori sia in Serie A che all’estero. Un’operazione in prestito con diritto di riscatto sarebbe una soluzione facilmente percorribile, che permetterebbe di risolvere il problema della lista, valorizzare il calciatore e, soprattutto, preservare l’investimento fatto dalla Lazio. La decisione finale spetterà a Sarri, chiamato a bilanciare le esigenze immediate con la lungimiranza necessaria per affrontare una stagione ricca di incognite.