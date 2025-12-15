Calciomercato Lazio, Noslin segna e si toglie dal mercato? Clamoroso colpo di scena nei piani dei biancocelesti: ora l’olandese può rientrare nei piani di Sarri

Calciomercato Lazio, cambiano i piani dei biancocelesti? Noslin ritrova spazio e fiducia: numeri, rendimento e un ruolo sempre più decisivo nel progetto

Tijjani Noslin sta riscrivendo la sua storia in maglia Lazio. L’attaccante olandese classe 1999, arrivato in estate con grandi aspettative, è oggi una delle note più positive del momento biancoceleste. I numeri, in questo caso, aiutano a spiegare il cambio di scenario: 58 minuti complessivi nelle ultime quattro partite, ma due gol segnati, entrambi pesantissimi. Dati che assumono ancora più valore se inseriti in un contesto offensivo in cui diversi compagni faticano a trovare continuità sotto porta.

Non è solo una questione di reti. Le prestazioni di Noslin sono state incisive, concrete, sempre utili alla squadra. Inserimenti, lavoro senza palla e capacità di sfruttare al massimo le poche occasioni a disposizione hanno cambiato la percezione attorno al suo nome. E pensare che solo poche settimane fa lo scenario era completamente diverso.

L’olandese sembrava destinato a lasciare Formello durante il mercato di gennaio. La Lazio stava valutando una sua uscita, anche in prestito, tenendo viva l’ipotesi di uno scambio con il Torino per Ivan Ilic, centrocampista serbo classe 2001. Come riportato da Il Messaggero, Noslin rappresenta però un investimento importante: con 18,2 milioni di euro, è stato il terzo acquisto più oneroso dell’era Lotito, alle spalle soltanto di Vedat Muriqi e Mauro Zarate.

Da esubero a risorsa indispensabile

Oggi lo scenario è cambiato radicalmente. Noslin è diventato una risorsa di cui non si può fare a meno, anche alla luce del rendimento altalenante di Valentín Castellanos, attaccante argentino classe 1998, e dell’assenza di Boulaye Dia, punta senegalese classe 1996, partito per la Coppa d’Africa con il suo Senegal.

Ora la Lazio ha bisogno di Noslin. E anche Maurizio Sarri, allenatore biancoceleste, sta imparando a conoscere e valorizzare le sue qualità. In estate diverse squadre avevano manifestato interesse, tra cui Parma, Feyenoord e PSV Eindhoven. Oggi, però, il tecnico lo ha tolto dal mercato. Il futuro, almeno per ora, parla ancora olandese e biancoceleste.

