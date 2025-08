Calciomercato Lazio, Noslin o Cancellieri andranno via. Chi è il prescelto? Ecco le novità - Lazio News 24

Calciomercato Lazio: Noslin o Cancellieri in uscita, decisione rimandata a fine mercato

Il calciomercato Lazio entra in una fase di valutazioni strategiche, in cui le cessioni potrebbero giocare un ruolo fondamentale per permettere nuovi innesti. In questo momento, tra i maggiori indiziati a lasciare Formello c’è Tijjani Noslin, arrivato solo pochi mesi fa ma già al centro di riflessioni interne da parte della dirigenza biancoceleste.

Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb, tutto dipenderà dalle eventuali offerte concrete che dovessero arrivare nelle prossime settimane. La Lazio, infatti, è consapevole di avere un’abbondanza di esterni offensivi, e per snellire la rosa sarà inevitabile qualche uscita. Tra i nomi più caldi figurano Noslin e Matteo Cancellieri, entrambi in bilico. L’orientamento del club è chiaro: le cessioni dovranno avvenire a titolo definitivo, anche se questa condizione potrebbe rendere le trattative più complesse.

Noslin è stato acquistato nella scorsa stagione per 18 milioni di euro, una cifra rilevante per i parametri economici della Lazio. Una sua cessione al di sotto dei 14-15 milioni genererebbe una minusvalenza pesante per il bilancio, cosa che il presidente Claudio Lotito vuole assolutamente evitare. Per questo motivo, nonostante sia tra i candidati a lasciare, l’olandese potrebbe restare in assenza di offerte adeguate.

Diversa la situazione di Cancellieri, che ha un mercato più ampio e che, secondo le indiscrezioni, potrebbe garantire alla Lazio una plusvalenza importante. Lotito chiede circa 10 milioni di euro per il giovane esterno italiano, cifra ritenuta raggiungibile da alcuni club di Serie A e anche da società estere interessate al suo profilo.

Il calciomercato della Lazio, quindi, si muove in modo cauto ma deciso. Le operazioni in uscita sono fondamentali non solo per alleggerire la rosa, ma anche per liberare spazio salariale e finanziare possibili colpi in entrata. La sensazione è che la situazione resterà in bilico fino agli ultimi giorni di mercato, con decisioni che verranno prese in base alla concretezza delle offerte e all’evoluzione delle trattative.

Nel frattempo, a Formello si continua a lavorare sotto traccia, con l’intento di rendere la rosa più equilibrata ed efficace. Il calciomercato Lazio promette colpi di scena, e i prossimi giorni potrebbero rivelarsi decisivi per il futuro di Noslin e Cancellieri.