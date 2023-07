Calciomercato Lazio: il vero motivo per cui Sarri continua a bocciare i colpi di Lotito. Cosa si nasconde dietro i rifiuti del tecnico

Come riferisce il Corriere dello Sport i no di Sarri ai colpi di Lotito sul calciomercato Lazio hanno motivazioni precise. Per mesi è stato raccontato che sarebbe diventato il Ferguson della Lazio, che avrebbe fatto da regista del mercato e non solo da direttore d’orchestra, ruolo cui è stato relegato da Lotito. S’è ritrovato a fare lo spettatore di mercato.