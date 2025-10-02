Calciomercato Lazio, Milinkovic Savic rimane il sogno dei biancocelesti. La situazione - Lazio News 24

Calciomercato Lazio: ipotesi Milinkovic-Savic, il sogno di un ritorno prende forma

Il calciomercato Lazio potrebbe riservare un clamoroso ritorno nei prossimi mesi: quello di Sergej Milinkovic-Savic. Il centrocampista serbo, attualmente in forza all’Al Hilal in Arabia Saudita, non ha mai nascosto il suo legame con i colori biancocelesti, e oggi le voci di un possibile rientro in Serie A iniziano a prendere consistenza.

Secondo alcune indiscrezioni, Milinkovic-Savic avrebbe espresso la volontà di tornare in Italia già a partire da gennaio, e su di lui ci sarebbero soprattutto Juventus e Inter, pronte a contendersi il suo cartellino. Tuttavia, ciò che fa sognare i tifosi biancocelesti è la possibilità che il centrocampista serbo possa tornare alla Lazio, magari nella prossima estate e a parametro zero.

Il suo contratto con il club saudita scade nel 2026, ma il noto esperto di mercato Fabrizio Romano ha recentemente dichiarato che il futuro del giocatore sarà discusso nei prossimi mesi, lasciando aperto uno spiraglio: “Milinkovic-Savic è in scadenza nel 2026, ma il suo contratto è un tema. Sarà chiamato a una scelta”. Parole che hanno riacceso le speranze in casa Lazio.

In chiave calciomercato Lazio, il possibile ritorno del “Sergente” avrebbe un impatto non solo tecnico, ma anche simbolico. Milinkovic-Savic è stato uno dei giocatori più rappresentativi dell’era recente, protagonista in maglia biancoceleste per otto stagioni, durante le quali ha lasciato un segno indelebile tra i tifosi.

Nonostante l’esperienza in Arabia, le condizioni fisiche del giocatore sono ancora ottimali e le sue prestazioni restano convincenti, anche in un campionato meno competitivo. Il ritorno alla Lazio sarebbe una scelta di cuore, dettata più dall’attaccamento alla maglia che da motivazioni economiche.

La dirigenza biancoceleste, per ora, osserva con attenzione. I margini per trattare non mancano, ma sarà fondamentale valutare la fattibilità economica dell’operazione, soprattutto se dovesse profilarsi una concorrenza agguerrita.

Il calciomercato Lazio è appena cominciato, ma l’ipotesi Milinkovic-Savic è già la notizia che accende la passione dei tifosi. E chissà che, dopo un anno lontano da Roma, il Sergente non decida davvero di tornare a casa.