Calciomercato Lazio, Milinkovic Savic sogna il grande ritorno. Riuscirà ad essere concretizzato? - Lazio News 24

Calciomercato Lazio: Milinkovic-Savic sogna un ritorno in Serie A, la Juve accelera ma i tifosi sognano il clamoroso rientro a Roma

Il nome di Sergej Milinkovic-Savic torna a far rumore nel panorama del Calciomercato Lazio. L’ex centrocampista serbo, protagonista di tante stagioni da leader con la maglia biancoceleste, starebbe valutando seriamente un ritorno in Serie A, come riportato dall’edizione odierna di Tuttosport. Dopo l’avventura negli Emirati Arabi con l’Al-Hilal, il “Sergente” starebbe prendendo in considerazione un ritorno in Europa, e l’Italia sarebbe la sua destinazione preferita.

A spingere per il suo ritorno, secondo il quotidiano, sarebbe in particolare la Juventus, che avrebbe già mostrato un interesse concreto per un’operazione a gennaio. Anche l’Inter resta vigile, ma è il club bianconero ad aver mosso i primi passi più decisi, cercando di capire la fattibilità di un trasferimento, magari con la formula del prestito con diritto di riscatto. Tuttavia, nell’ambiente biancoceleste c’è chi non ha perso la speranza di un clamoroso ritorno di Milinkovic-Savic alla Lazio, magari nella sessione estiva del mercato, a parametro zero.

A riaccendere le speranze dei tifosi laziali ci ha pensato Fabrizio Romano, noto esperto di mercato, che nei giorni scorsi ha lanciato una dichiarazione che ha subito fatto il giro dei social: «Milinkovic-Savic è in scadenza nel 2026, il suo contratto è un tema e andrà discusso nei prossimi mesi. Sarà chiamato a una scelta». Parole brevi, ma cariche di significato, che aprono scenari intriganti in vista della prossima estate.

Per la Lazio, il ritorno di Sergej sarebbe una vera e propria operazione di cuore, ma anche una mossa strategica di grande impatto nel calciomercato. Il suo legame con l’ambiente romano non si è mai spezzato, e il centrocampista ha sempre parlato con affetto del suo passato nella Capitale. I tifosi, dal canto loro, non hanno mai smesso di sperare.

In attesa di sviluppi, la Lazio osserva con attenzione. Il presidente Lotito non ha ancora commentato, ma nel caso in cui l’Al-Hilal dovesse aprire alla cessione a condizioni favorevoli, e Milinkovic manifestasse la volontà di tornare, un tentativo potrebbe essere fatto. Una cosa è certa: nel Calciomercato Lazio, il nome di Milinkovic-Savic continua a far sognare.