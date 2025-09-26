Calciomercato Lazio, Milinkovic Savic e quel ritorno che fa sognare i tifosi. La situazione - Lazio News 24

Calciomercato Lazio, Milinkovic-Savic sogna il ritorno: il Sergente può tornare a comandare il centrocampo biancoceleste

Il nome di Sergej Milinkovic-Savic torna prepotentemente al centro delle voci di Calciomercato Lazio. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il centrocampista serbo starebbe valutando seriamente l’ipotesi di tornare in Serie A, alimentando i sogni dei tifosi biancocelesti. Sebbene Juventus e Inter siano da tempo accostate al suo profilo, è soprattutto il legame emotivo con la Lazio a far sperare in un clamoroso ritorno nella Capitale.

La notizia dell’interesse di Milinkovic-Savic per un ritorno in Italia non è nuova, ma nelle ultime ore ha trovato nuova linfa grazie alle parole del giornalista Fabrizio Romano, che ha dichiarato: “Milinkovic-Savic è in scadenza nel 2026, il suo contratto è un tema che andrà discusso nei prossimi mesi. Sarà chiamato a una scelta.” Un messaggio chiaro, che lascia intendere come il futuro del Sergente possa davvero prendere una piega inaspettata.

Nel contesto del Calciomercato Lazio, il ritorno di Milinkovic-Savic sarebbe un’operazione dal valore simbolico ed emotivo enorme. Non solo per ciò che rappresenta il giocatore – leader tecnico e carismatico per anni nella mediana laziale – ma anche per la necessità concreta della squadra di rinforzare il centrocampo con un elemento di assoluta qualità ed esperienza.

Milinkovic non ha mai interrotto il suo legame con la Lazio, né con i tifosi che continuano a celebrarlo. In Arabia Saudita, pur militando in un campionato meno competitivo, ha mantenuto un buon livello di prestazioni e una condizione fisica più che soddisfacente. Il suo ritorno non sarebbe solo un’operazione nostalgia, ma una scelta strategica con un impatto immediato sulla rosa biancoceleste.

Nel caso in cui si aprisse uno spiraglio per un ritorno a parametro zero – magari nella prossima estate – la Lazio non dovrebbe esitare: riportare Milinkovic-Savic a Formello significherebbe dare un segnale forte, alla tifoseria e al campionato.

Il Calciomercato Lazio potrebbe così riaccendere l’entusiasmo, puntando sul cuore e sulla qualità di un giocatore che ha già scritto pagine indimenticabili con l’aquila sul petto. E chissà che il Sergente non sia davvero pronto a tornare al suo vecchio comando.