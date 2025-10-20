Calciomercato Lazio, Milikovic Savic sogno possibile? Occhio a quella squadra - Lazio News 24

Calciomercato Lazio: Milinkovic-Savic nel mirino della Juventus, ipotesi ritorno in Serie A

Il nome di Sergej Milinkovic-Savic torna a infiammare il Calciomercato Lazio, anche se indirettamente. Dopo una sola stagione trascorsa in Arabia Saudita con la maglia dell’Al Hilal, il centrocampista serbo potrebbe clamorosamente fare ritorno in Serie A. E a volerlo fortemente è la Juventus, che nelle ultime settimane ha intensificato i contatti per sondare la possibilità di riportarlo in Italia già a gennaio.

Milinkovic-Savic, che per anni è stato il fulcro del centrocampo biancoceleste, è rimasto nel cuore dei tifosi della Lazio. Il suo addio nell’estate del 2023 ha rappresentato un duro colpo per l’ambiente, ma anche un passaggio inevitabile, vista l’attrattiva economica dei club arabi. Ora, a distanza di pochi mesi, il suo nome torna ad animare le cronache del Calciomercato Lazio, seppur non per un rientro a Formello, bensì per un possibile approdo alla corte di Massimiliano Allegri.

Secondo quanto trapela, la Juventus avrebbe già chiesto informazioni all’Al Hilal e potrebbe formulare una prima offerta ufficiale già nei prossimi giorni. Il club saudita non sembra intenzionato a trattenere il giocatore a tutti i costi, soprattutto se la proposta dovesse essere convincente sul piano economico. L’ex Lazio, dal canto suo, non ha mai nascosto il suo amore per l’Italia e il desiderio di tornare a misurarsi con il calcio europeo ad alti livelli.

In casa Lazio, la situazione viene osservata con attenzione. Il trasferimento di Milinkovic-Savic alla Juventus potrebbe infatti avere ripercussioni indirette anche sul fronte del mercato biancoceleste. Da un lato, potrebbe rappresentare uno stimolo per Claudio Lotito a muoversi in entrata, magari cercando un profilo simile a quello del serbo. Dall’altro, in caso di clausole sulla futura rivendita, il club capitolino potrebbe persino beneficiarne economicamente.

Il Calciomercato Lazio, insomma, non si limita alle trattative dirette. Anche i movimenti legati agli ex giocatori possono incidere sulla strategia del club. Milinkovic-Savic resta un nome simbolo dell’era recente della Lazio, e il suo possibile ritorno in Serie A, anche con una maglia diversa, non potrà che accendere i riflettori sul suo passato biancoceleste.

Nel frattempo, i tifosi laziali osservano con un misto di nostalgia e curiosità: il Sergente torna in Italia? Magari, ma stavolta da avversario.

